10 की उम्र में छूटा स्कूल, 14 में अधेड़ आदमी से शादी, बनी नौकरानी, 18 साल में 450 फिल्मों में काम, 35 की उम्र में गुमनाम मौत, होटल में मिली लाश

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हुईं, जिन्होंने पर्दे पर तो दर्शकों का खूब मनोरंजन किया लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने काफी दर्द झेला और फिर दर्दनाक मौत का सामना भी किया. ऐसी ही एक एक्ट्रेस रहीं सिल्क स्मिता. 2 दिसंबर, 1960 को आंध्र प्रदेश के कोव्वाली गांव में एक तेलुगु परिवार में विजयलक्ष्मी वदलपतला के रूप में जन्मी सिल्क का 23 सितंबर, 1996 को रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी. अक्सर भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली सिल्क स्मिता को ‘क्वीन ऑफ सेंसुएलिटी' भी कहा जाता था.

चौथी के बाद छूटा स्कूल

आइकॉनिक अभिनेत्री सिल्क स्मिता का जन्म एक तेलुगु परिवार रामल्लू और सरसम्मा के यहां हुआ था. यह परिवार आंध्र प्रदेश के कोव्वाली नाम के एक छोटे से गांव में रहता था. उस समय सिल्क स्मिता के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. सिल्क स्मिता के परिवार में आर्थिक संकट इतना गहरा था कि उन्हें चौथी क्लास पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. उस वक्त वह केवल 10 साल की थीं.

14 की उम्र में शादी

14 साल की उम्र में, सिल्क स्मिता की शादी जबरन कर दी गई थी. हालांकि, कुछ सालों बाद, उन्होंने अपनी शादी तोड़ दी क्योंकि उनके पति, उनके माता-पिता के साथ मिलकर उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे. यह एक ऐसा फ़ैसला था जिसने सिल्क स्मिता की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी. इस हिंसक शादी से बच निकलने के बाद, सिल्क स्मिता अपनी मौसी के साथ चेन्नई चली गईं, जहां उन्होंने एक टच-अप आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया. वहीं कुछ फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभाए.

इस तरह मिली फिल्मों में एंट्री

एक बार सिल्क स्मिता किसी काम से चेन्नई में मशहूर AVM स्टूडियो के पास एक आटा चक्की में गई थीं. तभी उस दौर के जाने-माने डायरेक्टर, दिवंगत विनु चक्रवर्ती की नज़र उन पर पड़ी. उन्होंने सिल्क को फिल्म देने का फैसला किया और उनके लिए एक्टिंग, डांसिंग और तौर-तरीकों की खास क्लासेंस अरेंज कीं. सिल्क स्मिता ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत फ़िल्म 'इनाये थेडी' से की थी. इस फ़िल्म को मलयालम डायरेक्टर एंथनी ईस्टमैन ने डायरेक्ट किया था और यह 10 जुलाई, 1981 को रिलीज़ हुई थी.

रजनीकांत के साथ इस फिल्म से बनी सेंसुएलिटी का सिंबल

सिल्क स्मिता अपनी बोल्ड एक्टिंग और फ़िल्मों में अपने इंटीमेट सीन्स से पहले ही सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रही थीं. लेकिन यह उनकी आइकॉनिक फ़िल्म 'मूंद्रु मुगम' थी, जिसमें उन्होंने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम किया था—जिसने उन्हें सेंसुएलिटी का सिंबल के तौर पर स्थापित कर दिया. 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक, हर डायरेक्टर अपनी फ़िल्मों में सिल्क स्मिता पर फ़िल्माया गया एक गाना ज़रूर शामिल करता था, क्योंकि फिल्म में उनकी 4-5 मिनट की मौजूदगी ही सिनेमाघरों को दर्शकों से खचाखच भरने के लिए काफ़ी होती थी.

एक्ट्रेस का दुखद अंत

अपनी निजी ज़िंदगी में कई असफल रिश्तों के बाद, सिल्क स्मिता की एक्टिंग पर से पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी और वह डिप्रेशन में डूब गई थीं. यह उनके लिए कठिन दौर था. एक तरह रिश्ते टूट रहे थे तो दूसरी तरफ करियर ढलान पर था. 23 सितंबर, 1996 को सिल्क स्मिता अपने घर में फंदे से लटकी हुई मिलीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हुआ कि उनकी मौत बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी. हालांकि, आज भी उनकी रहस्यमयी मौत को लेकर कई तरह के सवाल और अटकलें बनी हुई हैं.