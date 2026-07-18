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भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के आरोपों पर निरहुआ का जवाब, बोले- ‘सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को निशाना बनाना गलत’

भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता और महिलाओं के चित्रण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच निरहुआ ने कहा कि कुछ फिल्मों के आधार पर पूरी इंडस्ट्री को कठघरे में खड़ा करना गलत है.

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भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के आरोपों पर निरहुआ का जवाब, बोले- ‘सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को निशाना बनाना गलत’
आपत्तिजनक कंटेंट के सवाल पर निरहुआ ने दिया जवाब

भोजपुरी अभिनेता और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर लंबे समय से हो रही आलोचनाओं पर अपनी बात रखी है. आलोचकों ने भोजपुरी सिनेमा में महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाने और अश्लील कंटेंट को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए हैं. इस पर निरहुआ ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट के आधार पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आंकना गलत है. आईएएनएस से ​​बात करते हुए निरहुआ ने कहा कि हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री अलग-अलग तरह का कंटेंट बनाती है और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को ही अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्में और हर तरह का कंटेंट बनता है जैसे बॉलीवुड, साउथ इंडियन सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा और मराठी सिनेमा हैं, वैसे ही हर इंडस्ट्री दर्शकों के हर वर्ग की पसंद का ध्यान रखती है." भोजपुरी फिल्मों में ज्यादातर आपत्तिजनक कंटेंट होने के सवाल पर निरहुआ ने कहा, "जब हम सिर्फ एक खास तरह के काम को ही दिखाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि वहां बस वैसा ही काम हो रहा है. यह सच नहीं है. अच्छा और बुरा काम हर जगह होता है."

एक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कमियां हर इंडस्ट्री में होती हैं और उन्हें पूरी इंडस्ट्री की पहचान नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, 'लाख बुराइयां सबमें होती हैं. कोई भी इंसान कमियों से परे नहीं होता. ऐसा कोई बाग दिखा दीजिए जहां गुलाब में कांटे न हों. यह हर जगह होता है. बस कुछ चीजें अधिक दिखाई जाती हैं, इसलिए लोगों को लगने लगता है कि वहां बस वही सब है."

भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक निरहुआ ने कई सफल फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, जिनमें 'निरहुआ रिक्शावाला', 'निरहुआ हिंदुस्तानी', 'पटना से पाकिस्तान', 'बॉर्डर', 'सिपाही', 'जिगरवाला' और 'निरहुआ चलल लंदन' शामिल हैं. खासकर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है. भोजपुरी फिल्मों के अलावा इस एक्टर ने हिंदी एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है.

हाल ही में उन्हें ओटीटी सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' सीजन 2 में देखा गया, जिसमें दर्शकों ने उनके काम को काफी पसंद किया. दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने ही इस शो की खूब तारीफ की. इस शो में अमोल पाराशर, विनय पाठक और आकांक्षा रंजन भी अहम भूमिकाओं में थे.

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