डांस करने में शरमा रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र ने दे डाली दारू पीने की सलाह और फिर हुआ कुछ ऐसा...

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जब घर लौटे तो दोस्ती का रंग और भी गहरा हो गया. उनके सबसे पुराने और सच्चे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम के साथ उनके घर जाकर मुलाकात की.

डांस करने में हिचक रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र से मांगी सलाह
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र पिछले हफ्ते ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए हैं, और अब परिवार के बीच तेजी से रिकवर कर रहे हैं. घर में माहौल एकदम पॉजिटिव रखा जा रहा है और सभी उनकी देखभाल में लगे हुए हैं. इसी बीच उनके पुराने और बेहद करीबी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा भी अपनी पत्नी पूनम के साथ हेमा मालिनी के घर पहुंचे. मुलाकात के बाद सिन्हा ने एक्स पर धर्मेंद्र की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें सबसे शानदार और नेकदिल इंसान कह डाला. दिलचस्प बात ये है कि दोनों की दोस्ती हमेशा से ही अलग ही लेवल पर रही है. फिल्मी पर्दे से लेकर पर्सनल लाइफ तक, शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपनी हर बातचीत में धर्मेंद्र के प्रति रिस्पेक्ट ही जाहिर करते नजर आते हैं.

डांस से पहले ‘लिटिल ड्रिंक'

धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जब ‘द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे थे. तो मंच पर हंसी का तूफ़ान आ गया था. बातचीत के दौरान सिन्हा ने खुलासा किया कि अपने पहले डांस नंबर ‘शोर मच गया शोर' की शूटिंग के वक्त वो बुरी तरह नर्वस थे. हजारों लोगों के सामने लाइव डांस करना था. और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें. ऐसे में उन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि धर्मेंद्र से गाइडेंस मांगी. उन्होंने पूछा कि धर्मेंद्र ने ‘रफ्ता रफ्ता' कैसे शूट किया? इस पर धर्मेंद्र ने हंसते हुए बेहद सिम्पल सी टिप दी और कहा जो मैंने किया था वही कर लो. और, थोड़ी सी पीने की सलाह दे डाली. ये सुनते ही कपिल के शो में किसी की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी.

फिल्मों से लेकर सेहत तक

इन दोनों सितारों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. शत्रुघ्न सिन्हा की डेब्यू फिल्म ‘प्यार ही प्यार' से लेकर ‘ब्लैकमेल', ‘ज़लज़ला' और हाल ही में ‘यमला पगला दीवाना 3' में सिन्हा की स्पेशल एंट्री तक सफर बेहद लंबा रहा है. अब जब धर्मेंद्र सेहत के मामले में थोड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं. तब भी शत्रुघ्न सिन्हा एक अच्छे दोस्त की तरह उनके हाल चाल जान रहे हैं और उनके सेहतयाब होने की दुआ भी कर रहे हैं.

