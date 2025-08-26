विज्ञापन

दिनदहाड़े सड़क किनारे एक बच्चे और औरत का कत्ल, 16 साल चली तहकीकात, होश उड़ा देगी 4 एपिसोड की ये वेब सीरीज

सड़क किनारे एक आठ साल के बच्चे और 56 साल की महिला का कत्ल हो जाता है. इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में लगते हैं 16 साल. चार एपिसोड की ये वेब सीरीज कर देगी रोंगेट खड़े.

दिनदहाड़े सड़क किनारे एक बच्चे और औरत का कत्ल, 16 साल चली तहकीकात, होश उड़ा देगी 4 एपिसोड की ये वेब सीरीज
नेटफ्लिक्स की ये वेव सीरीज देखी तो उड़ जाएंगे होश
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘द ब्रेकथ्रू' एक सच्ची और दिल दहला देने वाली आपराधिक घटना पर आधारित है, जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देगी. चार एपिसोड की यह सीरीज एक ऐसी जघन्य हत्याकांड की कहानी बयां करती है, जिसने 16 साल तक जांचकर्ताओं को उलझाए रखा. दिनदहाड़े सड़क किनारे एक औरत और एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या ने स्वीडन के एक शहर के लोगों को झकझोर दिया था. यह वेब सीरीज ना सिर्फ इस अपराध की गुत्थी सुलझाने की प्रक्रिया को दर्शाती है, बल्कि मानवीय रिश्तों, विश्वास और धोखे की गहरी परतों को भी उजागर करती है.

‘द ब्रेकथ्रू' की कहानी
कहानी की शुरुआत उस भयावह दिन से होती है, जब एक सुनसान सड़क किनारे एक महिला एक आठ साल के छोटे बच्चे और 56 साल की औरत का कत्ल होते देखती है. यह दोहरा कत्ल इतना क्रूर था कि स्थानीय पुलिस से लेकर जांच एजेंसियां तक हैरान रह गईं. शुरुआती जांच में कोई सुराग नहीं मिला, और मामला सालों तक अनसुलझा रहा. सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक जासूस और एक जेनेटिक जीनियालॉजिस्ट की जोड़ी इस पुराने केस पर जी-जान लगा देती है. आधुनिक तकनीक, डीएनए विश्लेषण और अथक मेहनत के दम पर वे उस सच तक पहुंचते हैं, जो दशकों तक छिपा रहा.

नेटफ्लिक्स वेब सीरीज कब हुई थी रिलीज
‘द ब्रेकथ्रू' न केवल एक क्राइम थ्रिलर है, बल्कि यह समाज में छिपे अंधेरे को भी उजागर करती है. कहानी के किरदारों की गहराई, अपराध के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहें और जांच की रोमांचक प्रक्रिया दर्शकों को बांधे रखती है. डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों ही कमाल के हैं. ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अंग्रेजी और हिंदी में स्ट्रीम हो रही है. ये 7 जनवरी, 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. 

किस किताब पर आधारित है नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 
क्राइम थ्रिलर ‘द ब्रेकथ्रू' स्वीडिश लिमिटेड क्राइम ड्रामा सीरीज है जो चार एपिसोड में निबट जाती है. इसका निर्देशन लीसा साइव ने किया है. ये वेब सीरीज जर्नलिस्ट एना बोदिन और जीनियालॉजिस्ट पीट सोलन की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है. ये सच्ची घटना पर आधारित है. 

