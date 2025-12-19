धुरंधर ट्रैक पर 'जीजू' निक जोनास ने किया डांस, रणवीर ने किया रिएक्ट, सिंगर ने दुआ और दीपिका को भेजा प्यार

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर सोशल मीडिया पर छाई हुई है. 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ होने के बाद से ही सेलेब्रिटीज़ और फैन्स दोनों ही फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं. फ़िल्म का गाना शरारत भी वायरल हो गया है. अब जोनास ब्रदर्स भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं, क्योंकि निक जोनास ने खुद का गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. रणवीर ने अब उस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में रिएक्ट किया है.

रणवीर सिंह का रिएक्शन

निक की शादी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से हुई है. निक ने इंस्टाग्राम पर फ़िल्म के एक हिंदी गाने पर डांस करते हुए अपना एक छोटा सा वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह शरारत गाने पर डांस करते हुए दिख रहे हैं.और बैकग्राउंड में उनके भाई भी मस्ती करते हुए दिख रहे हैं. निक ने कैप्शन में लिखा, "नया प्री-शो हाइप सॉन्ग अनलॉक हो गया." यह गाना जैस्मीन सैंडलस, मधुबंती बागची और शाश्वत सचदेव ने गाया है. फ़िल्म में इसे आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा पर फ़िल्माया गया था.

रणवीर ने निक के पोस्ट पर मज़ेदार कमेंट किया. उन्होंने लिखा, "हाहाहाहाहा जीजूऊऊऊ जाने देईईई. साथ ही उन्होंने हंसी की इमोजी और रेड हार्ट भी शेयर किया." निक ने रणवीर को जवाब दिया और लिखा, “भाई! धुरंधर टाइटल ट्रैक अगला है! आपको और परिवार को प्यार! ”