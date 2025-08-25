विज्ञापन

नेहा धूपिया ने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने को लेकर कहा- मैं नीना गुप्ता और आलिया भट्ट की लिस्ट में हूं...

2018 में नेहा धूपिया की अभिनेता अंगद बेदी से शादी ने कई लोगों को चौंका दिया. कपल ने निजी समारोह में शादी की. अचानक दोनों के शादी के ऐलान ने लोगों को चौंका दिया था.

नई दिल्ली:

2018 में नेहा धूपिया की अभिनेता अंगद बेदी से शादी ने कई लोगों को चौंका दिया. कपल ने निजी समारोह में शादी की. अचानक दोनों के शादी के ऐलान ने लोगों को चौंका दिया था. दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से डेटिंग के बारे में बात नहीं की. कुछ महीने बाद जब उन्होंने अपनी बेटी मेहर को जन्म दिया, तो नेहा ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गईं और कुछ लोगों ने उन्हें "शादी से पहले गर्भवती" होने के लिए आलोचना की.

मिड-डे के साथ हाल ही में बातचीत में नेहा ने उन आलोचनाओं पर बात की, जिनका उन्हें सामना करना पड़ा. "मैंने अंगद (बेदी) से शादी की और छह महीने बाद हमारी बेटी (मेहर) का जन्म हुआ. लेकिन हमारी शादी को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यही थी, 'छह महीने में बच्चा कैसे आ गया? ये हो कैसे गया?'" अभिनेत्री ने आगे कहा कि इस तरह की टिप्पणियां उनके बारे में आती रहती हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें हल्के में लेना सीख लिया है.

उन्होंने आगे कहा, "आज भी मैं उन अभिनेत्रियों के बारे में कहानियां और टैग देखती हूं जो शादी से पहले गर्भवती हो जाती हैं. मुझे लगता है, कम से कम मैं नीना गुप्ता और आलिया भट्ट की लिस्ट में हूं. लेकिन सच कहूं तो, यह हास्यास्पद है." नीना गुप्ता की बेटी मसाबा, क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से हुई, जबकि आलिया भट्ट ने 2018 में रणबीर कपूर को डेट करना शुरू किया था. अप्रैल 2022 में उनसे शादी कर ली. उसी साल नवंबर में इस कपल ने अपनी बेटी राहा का स्वागत किया. नेहा ने बताया कि इस प्रतिक्रिया ने उन्हें अपनी पहल 'फ्रीडम टू फीड' शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जो गर्भावस्था, स्तनपान और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य पर केंद्रित है.

