शादी के 8 साल बाद हनीमून पर निकली एक्ट्रेस, दो बच्चों के बाद प्लान की स्पेशल ट्रिप

एक्ट्रेस ने साल 2018 में शादी की थी. उन्होंने खुद इस ट्रिप को पहली हनीमून ट्रिप बताया.

नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी को 8 साल हो गए हैं.
नेहा धूपिया अपना जन्मदिन इस बार बेहद खास और रोमांटिक अंदाज में मना रही हैं. वह अपने पति अंगद बेदी के साथ रोम और फ्लोरेंस के लिए रवाना हुई हैं. इस ट्रिप को दोनों ने शादी के आठ साल बाद अपना "पहला हनीमून" नाम दिया है. 2018 में शादी के बाद से अब तक इस कपल को ऑफिशियल हनीमून पर जाने का मौका नहीं मिला. शादी के बाद प्रोफेशनल काम और दो बच्चों की परवरिश में उनकी जिंदगी इतनी व्यस्त रही कि वे कभी छुट्टी पर नहीं जा पाए. लेकिन इस साल नेहा ने अपने जन्मदिन को और भी यादगार बनाने के लिए फ्लोरेंस जो उनकी फेवरेट जगह है, को चुना.

इस खास मौके पर नेहा ने कहा, “हमने शादी के 8 साल बाद आखिरकार अपना पहला हनीमून ऑफिशियल कर लिया है. इस जन्मदिन पर मैं अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और परिवार के साथ कीमती वक्त की कामना कर रही हूं. करियर के लिहाज से भी आने वाला साल काफी व्यस्त और रोमांचक होने वाला है.”

अपनी खुली और बेबाक सोच के लिए मशहूर नेहा हमेशा दिल की बात कहने से नहीं हिचकतीं. इस बार का उनका जन्मदिन और ट्रिप उनकी इसी सोच को दर्शाता है कि जिंदगी को पूरे दिल से जीना चाहिए. रोम और फ्लोरेंस जैसे खूबसूरत और रोमांटिक शहर के बैग्राउंड में, नेहा और अंगद का यह सफर प्यार, हंसी और खूबसूरत यादों से भरा हुआ है. इस साल का जन्मदिन नेहा धूपिया के लिए उतना ही खास और यादगार होगा जितनी वो खुद हैं. उम्मीद है नेहा अपनी वेकेशन फोटोज फैन्स के साथ शेयर करती ही रहेंगी.

