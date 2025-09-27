विज्ञापन

21 दिनों में नेहा धूपिया ने शरीर से कम किया सूजन, हुईं स्लीम फीट, पीती हैं ये खास काढ़ा...

नेहा ने एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर फैंस को 21 दिनों तक काढ़ा पीने का चैलेंज दिया है. नेहा ने इस चैलेंज के साथ दावा किया है कि 21 दिनों तक लगातार काढ़ा पीने से शरीर की सूजन कम हो जाएगी

Read Time: 2 mins
Share
21 दिनों में नेहा धूपिया ने शरीर से कम किया सूजन, हुईं स्लीम फीट, पीती हैं ये खास काढ़ा...
क्या है नेहा धूपिया का वेलनेस चैलेंज?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने रौबदार अंदाज और खूबसूरती के लिए चर्चा बटोरती रहती हैं. वह साल 2002 में मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं. वहीं, 2002 में मिस इंडिया यूनिवर्स में वह टॉप 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई थी. नेहा फिल्मों में कम और टीवी रियलिटी शोज में ज्यादा नजर आती हैं और अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखती हैं. वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने वर्कआउट के वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब नेहा ने अपने फैंस को 21 दिनों का वेलनेस चैलेंज दिया है.

क्या है नेहा धूपिया का वैलनेस चैलेंज?
नेहा ने एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर फैंस को 21 दिनों तक काढ़ा पीने का चैलेंज दिया है. नेहा ने इस चैलेंज के साथ दावा किया है कि 21 दिनों तक लगातार काढ़ा पीने से शरीर की सूजन कम हो जाएगी. नेहा ने कहा है कि वह खुद भी इस चैलेंज को स्वीकार कर रही हैं. उन्होंने कहा, 'मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूं, मेरे लिए ये 21 दिनों का चैलेंज है, जिसका मकसद शरीर की सूजन को कम करना है'. नेहा ने अपने वीडियो में काढ़ा बनाने की सामग्री और उसका मात्रा को भी शेयर किया है.

काढ़ा बनाने की सामग्री
कच्ची हल्दी- 1 इंच
अदरक- 1 इंच
काली मिर्च- 5-6
कलौंजी- 1 चम्मच
MCT ऑयल- 1 चम्मच
 

क्या आप चैलेंज के लिए तैयार हैं?
इस वीडियो को शेयर कर नेहा ने फैंस से पूछा है कि क्या आप तैयार हैं. इस पर उनके फैंस ने क्या रिस्पांस दिया है, चलिए जानते हैं. नेहा के कई फैंस ने पूछा है कि इसे करने के और क्या-क्या फायदे हैं? कईयों ने पूछा है कि यह रेसिपी कैसे तैयार होगी? वहीं, कुछ फैंस ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक्ट्रेस के इस चैलेंज को अपना लिया है और काढ़ा पीना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा है, मैं इसे 1.5 साल से कर रही हूं, यह बहुत अच्छा है और हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं. एक ने लिखा है, मैं इसे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह कैसे तैयार होगा प्लीज बताइए'. वहीं, कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स ने काढ़ा बनाने की सारी चीजों का मेंशन भी किया है.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neha Dhupia, Neha Dhupia Wellness Challenge, Neha Dhupia 21 Days Wellness Challenge, Neha Dhupia Career, Neha Dhupia Films
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com