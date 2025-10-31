NDTV गुड टाइम्स वाराणसी में 'हार्मोनी बाय द गंगा' में एआर रहमान करेंगे परफॉर्म, नमो घाट पर तैयारियां जोरों पर

गंगा के किनारे, जहां हज़ारों सालों से इतिहास की धाराएं बहती हैं. 29 नवंबर को वहां एक नया अध्याय लिखा जाएगा. भारत के सबसे पुराने शहर, वाराणसी के नमो घाट पर, NDTV गुड टाइम्स 'हार्मोनी बाय द गंगा' होस्ट करेगा — एक ऐसी शाम जहां ए.आर. रहमान का म्यूज़िक हमेशा रहने वाले ट्रेडिशन की भावना को दिखाएगा. रहमान पहली बार वाराणसी में परफॉर्म करेंगे — एक ऐसा शहर जहां म्यूज़िक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, रागों की रिदम से लेकर आरती की गूंज तक. गंगा के किनारे, उनके गाने नदी की भावना के साथ मिल जाएंगे, जिससे एक ऐसी शाम बनेगी जो गहरी और यादगार दोनों होगी.

NDTV गुड टाइम्स द्वारा क्यूरेट किया गया हारमोनी बाय द गंगा, ज़िंदगी भर याद रहने वाला अनुभव होगा. रहमान के साथ झाला बैंड भी होगा, जिसे उन्होंने खुद चुना है. इस बैंड में क्लासिकल परंपराएं आजकल की आवाज़ों के साथ मिलकर घाटों को ऐसा संगीत देंगी जो उत्साह बढ़ाता है, प्रेरणा देता है और हमेशा बना रहता है.

नमो घाट पर तैयारियां बहुत जोरों पर हैं — स्टेज बनाने से लेकर वर्ल्ड-क्लास साउंड और लाइट के ऑर्केस्ट्रेशन तक. हर चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि यह एक खूबसूरत शाम हो— जिसमें डूब जाएं, यादगार हों.

NDTV गुड टाइम्स, हाल ही में सोनू निगम को श्रीनगर की डल झील पर परफॉर्म किया, जो घाटी में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक जश्न की ऐतिहासिक वापसी को दिखाता है. हारमनी बाय द गंगा के साथ यह यादगार अनुभव बनाने का अपना सफ़र जारी रखे हुए है — ऐसे पल जहां संगीत, विरासत और लोग एक साथ मिलकर नए भारत की भावना का जश्न मनाते हैं.