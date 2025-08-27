विज्ञापन

रजा मुराद की भांजी है ये टॉप एक्ट्रेस, जिसने रचाई 2 हिंदू लड़कों से शादी, दूसरे निकाह में शामिल हुआ 25 साल का बेटा

फोटो में दिख रही ये लड़की बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं. इनकी शादी दो बार हुई और दोनों बार इन्होंने हिंदू लड़के से शादी रचाई. ये एक्ट्रेस बॉलीवुड के एक टॉप विलेन की भांजी हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रजा मुराद की भांजी है ये टॉप एक्ट्रेस, जिसने रचाई 2 हिंदू लड़कों से शादी, दूसरे निकाह में शामिल हुआ 25 साल का बेटा
छोटी उम्र में बन गई थी स्टार, इस गलती से बॉलीवुड करियर हुआ बर्बाद
नई दिल्ली:

इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने महज 14 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था. 80 और 90 के दशक में इस अदाकारा ने बड़े-बड़े स्टार्स संग काम किया, लेकिन करियर के पीक में शादी रचाकर अपने फिल्मी करियर बर्बाद कर लिया. इस एक्ट्रेस ने एक बड़े फिल्ममेकर से शादी रचाई थी. बाद में पता चला कि जिस फिल्म मेकर से उनकी शादी हुई थी, उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से निकला और उनका बसा-बसाया घर टूट गया. इसके बाद एक्ट्रेस ने दूसरी शादी रचाई और फिर 8 साल बाद जिंदगी की दूसरी पारी शुरू की. हम इस एक्ट्रेस को सॉन्ग 'तिरछी टोपी वाले' से जानते हैं.

आखिर कौन हैं ये हसीना?

जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म त्रिदेव की हीरोइन सोनम खान की, जिन्होंने महज 14 की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. सोनम ने श्रीदेवी और माधुरी जैसी टॉप एक्ट्रेस को भी कड़ी टक्कर दी थी. सोनम ने फिल्म विजय से रातों-रात स्टारडम हासिल कर लिया था. इसके बाद फिल्म त्रिदेव और अजूबा भी सुपरहिट साबित हुईं. उन्होंने अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, ऋषि कपूर जैसे स्टार संग काम किया. इसके बाद एक्ट्रेस के शादी के फैसले ने सभी को चौंका दिया, जिसे जानने के बाद कई फिल्ममेकर्स तो सोच में पड़ गए थे. शादी के लिए सोनम ने सलमान खान के साथ फिल्म बागी को भी ठुकरा दिया था और फिल्म निर्देशक राजीव राय से शादी रचा ली.

शादी के लिए करियर ना छोड़ें

सोनम ने उम्र में अपने दोगुना बड़े राजीव राय से महज 18 साल की उम्र में शादी रचा ली थी. इस शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था. 20 साल की उम्र में वह प्रेग्नेंट हुई और पति संग विदेश में बस गईं. एक इंटरव्यू में सोनम ने कहा था कि उन्हें शादी करने नहीं बल्कि बॉलीवुड छोड़ने का अफसोस है. एक्ट्रेस ने इस इंटरव्यू में कहा था कि शादी की खातिर करियर को बिल्कुल भी दांव पर ना लगाएं. राजीव से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने साल 2017 में मुरली से शादी रचाई और इस शादी में उनका 25 साल का बेटा गौरव भी शामिल हुआ था. सोनम के बारे में एक और बात बता दें वह एक्टर रजा मुराद की भांजी हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonam Khan, Actress Sonam Khan, Sonam Khan Latest News, Sonam Khan Movies, Bakhtavar Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com