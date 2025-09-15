विज्ञापन

शम्मी कपूर से शादी का ख्वाब रखने वाली एक्ट्रेस की 10 फोटो, राज कपूर का था 'घर की बहू काम नहीं करेगी' नियम

शम्मी कपूर से शादी का ख्वाब देखने वाली एक्ट्रेस मुमताज की जवानी की 10 तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे- ये जोड़ी तो हिट थी.

शम्मी कपूर से शादी करना चाहती थीं मुमताज
बार बार देखो हजार बार देखो, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ओ मेरे सोना रे सोना, ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां और आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा जैसे गानों में नजर आ चुके शम्मी कपूर की मुमताज के साथ पर्दे पर जोड़ी हिट थी. लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि रील लाइफ की ये कैमेस्ट्री रियल लाइफ में भी नजर आ सकती थी. हालांकि राज कपूर के 'घर की बहू काम नहीं करेगी' के नियम ने इस जोड़ी को पर्दे तक ही सीमित कर दिया. इसका खुलासा खुद मुमताज ने हाल ही में विक्की लालवानी के साथ किया.

मुमताज ने कहा, शम्मी कपूर बहुत गुड लुकिंग मैन थे और मैं उन्हें पसंद करती थीं. छिपाने जैसा कुछ नहीं है और इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है.

एक्ट्रेस ने कुबूल किया कि उनके बीच 17 से 18 साल का फासला था, जिसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था. यहां तक कि एक्ट्रेस ने कहा कि वह उनसे शादी करना चाहती थीं.

हालांकि राज कपूर, जिन्हें वह पापा जी कहकर पुकारती थीं. वह बीच में आ गए. एक्ट्रेस ने कहा, वह उन दिनों बहुत सख्त रहते थे.

मुमताज ने कहा, जब तक वह जिंदा थे तब तक एक नियम था कि घर की बहू काम नही करेगी. यह बिल्कुल साफ था.

मुमताज ने बताया कि कैरेक्टर के आउटफिट के कारण राज कपूर की आइकॉनिक फिल्म मेरा नाम जोकर भी उनके हाथ से निकल गई.

उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए लुक टेस्ट उन्होंने दिया था और तस्वीरें बेहद खूबसूरत आई थीं. लेकिन राज कपूर पीछे हटदए.

मुमताज ने कहा, उन्होंने कहा कि कैरेक्टर को शॉर्ट कपड़े पहनने होंगे और क्या होगा जब तुम्हारी शादी हमारे परिवार में होगाी.

एक्ट्रेस ने कहा, मैंने उनसे कहा कि हम शादी नहीं कर रहे हैं और वह शम्मी जी से कंफर्म कर सकते हैं. लेकिन वह चिंता में थे. कि फिल्म के बीच में अगर हमारा फैसला बदल गया.

मुमताज के कहने के बावजूद राज कपूर अपने फैसले पर टिके रहे. वह केवल फिल्म को लेकर नहीं घबरा रहे थे बल्कि कपूर फैमिली की इमेज को लेकर भी चिंता में थे.

एक्ट्रेस ने कहा, वह चांस नहीं लेना चाहते थे. उन्होंने बताया कि यह नियम राज कपूर नहीं बल्कि पृथ्वीराज जी द्वारा लाया गया था. वह नहीं चाहते थे कि बहू लोग काम करे. वह पुरानी सोच के थे.

बता दें, एक्ट्रेस मुमताज ने 1974 में मयूर माधवानी से शादी की थी. कपल के दो बच्चे नताशा और तान्या माधवानी हैं.

