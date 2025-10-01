विज्ञापन

90 के दशक के दो खूंखार विलेन कर रहे हैं वापसी, एक देगा जख्म तो दूसरा बरपाएगा कहर, देखें कौन हैं ये

हिंदी फिल्मों के इन दो विलेन की पोस्ट देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या करने वाले हैं आप दोनों मिलकर?"

दो विलेन की पर्दे पर वापसी!
90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में अपने लुक और एक्टिंग से डर का माहौल बना देने वाले विलेन दिलीप ताहिल और मुकेश ऋषि तो सभी को याद होंगे. दोनों ही फिल्में पर्दे पर सक्रिय हैं, और छोटे-मोटे रोल कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फिल्मों के ये दो खूंखार विलेन कुछ बड़ा और नया लेकर आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर दिलीप ताहिल और मुकेश ऋषि दोनों स्टार्स ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और दो भयानक पोस्टर शेयर किए हैं. दिलीप ताहिल के पोस्टर पर उनका पुराना रेट्रो लुक एआई इमेज के साथ क्रिएट किया गया है और उस पर लिखा है 'कहर'.

एक्टर मुकेश ऋषि का पोस्टर भी ताहिल के पोस्टर से मिलता है. पोस्टर पर खूनी फोक के साथ लिखा है- "जख्म". दोनों ओजी विलेन ने पोस्टर्स को शेयर कर लिखा, "कुछ डारवना होने वाला है… आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें." दिलीप ताहिल और मुकेश ऋषि ने साफ नहीं किया है कि क्या होने वाला है, लेकिन यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों ओजी विलेन फिल्मों में दमदार वापसी कर सकते हैं.

पोस्टर्स को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या करने वाले हैं आप दोनों मिलकर?" दूसरे यूजर ने लिखा, "बॉलीवुड में ओजी विलेन्स की जगह कोई नहीं ले सकता..."

बता दें कि एक्टर दिलीप ताहिल ने विलेन बनकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, उनके निगेटिव किरदार आज भी याद किए जाते हैं. एक्टर ने 'कयामत से कयामत तक,' 'राजा,' 'अंकुर,' 'बाज़ीगर,' और 'हम हैं राही प्यार के' जैसी हिट फिल्में दी हैं. एक्टर ने कई टीवी सीरियल में काम किया है. एक्टर को आखिरी बार राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'हिट: द फर्स्ट केस' में देखा गया.

वहीं मुकेश ऋषि ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में अपनी छाप नहीं छोड़ी, बल्कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया. एक्टर को आखिरी बार फिल्म 'विनय विद्या राम' में देखा गया था, लेकिन एक्टर को 'सर्फरोश', 'गुंडा', 'कोई मिल गया', 'साजन चले ससुराल', 'लोफर' और 'राम और श्याम' में अपने निगेटिव रोल के लिए जाना जाता है.

