आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस एक्टर मुकेश ऋषि और उनके बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं. हाल में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपने बेटे के लिए हीरोइन का किरदार भी निभाते थे. आइए जानते हैं, इस बारे में. 

मुकेश ऋषि के बेटे ने तोड़ दिया लुक और पर्सनैलिटी में पापा का रिकॉर्ड, रफ एंड टफ लुक देख आप भी हो जाएंगे कायल, कहेंगे- अगला स्टार...
बॉलीवुड के फेमस एक्टर मुकेश ऋषि के बेटे हैं राघव
बॉलीवुड में मुकेश ऋषि ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है. खासकर विलेन के किरदार में. बता दें, अब उनके बेटे राघव ऋषि भी पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हो गए हैं और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं. बता दें, बाप- बेटे की ये जोड़ी पंजाबी फिल्म 'निडर' में एक साथ दिख चुकी है. हाल ही में पिता और बेटे ने एक इंटरव्यू में एक- दूसरे के बारे में कुछ बातें बताई हैं. आइए जानते हैं.
 

पापा की ईमानदारी और अनुशासन से मिलती है प्रेरणा मिलती है

इंटरव्यू में बात करते हुए राघव ऋषि ने बताया कि मेरे पिता लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं. ऐसे में मुझे उनकी  ईमानदारी और अनुशासन से  काफी प्रेरणा मिलती है. जब राघव ऋषि से पूछा गया कि आपके पिता इस फील्ड में लीजेंडरी है, तो ऐसे में आपके चैलेंजेज कितने बढ़ जाते हैं.

इस पर राघव ऋषि ने कहा, यह सच है कि मेरे पिताजी इस फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसके साथ ही वह मेरे गाइड भी है. मुझे पता है, कि मुझे जहां भी परेशानी आएगी, मेरा पास एक सॉल्यूशन है.

पिता और बेटे ने एक साथ की ये फिल्म

जब मुकेश ऋषि से पूछा गया कि हमें दिखता है कि आपका बेटा, बिल्कुल आपकी तरह की ईमानदार है और एक्टिंग के प्रति उनमें काफी जुनून हैं, तो आपको कैसा लगता है. 

मुकेश ऋषि ने जवाब देते हुए कहा कि अगर बेटा पिता से आगे निकलता है, तो हर पिता के लिए गर्व की बात होती है. ऐसे में जब वह ईमानदारी से काम करता है, तो काफी अच्छा लगता है. मैं उससे हमेशा कहता हूं कि काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए है. हम दोनों ने फिल्म 'निडर' में एक साथ काम किया है. ऐसे में हम दोनों पूरी ईमानदारी से घर पर प्रैक्टिस किया करते थे. एक्टिंग के दौरान हम दोनों ही अपने कैरेक्टर में पूरी तरह ढल गए थे. 
 

बेटे के लिए पिता निभाते थे हीरोइन का किरदार 


राघव ने बताया कि जब भी कोई एक्शन सीन होता है और पिता सेट पर होते हैं, तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि मैं अपनी सीन पिता से डिस्कस करता हूं और कई एक्शन सीन उनके साथ प्रैक्टिस भी किए हैं.

वहीं रोमांस सीन को लेकर राघव ने कहा, पिता सामने होते हैं तो थोड़ी बहुत शर्म आ जाती है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कंफर्टेबल करने के लिए रिहर्सल में हीरोइन बन जाते थे और एक्टिंग किया करते थे.

फिल्म 'द ग्रेट इंडियन एस्केप' में दिखेंगे राघव
राघव ने बताया कि कुछ समय बाद आप सभी को  फिल्म 'द ग्रेट इंडियन एस्केप' देखने को मिलेगी, जिसमें मैं अहम भूमिका निभा रहा हूं. फिल्म की कहानी एक पायलट पर आधारित है, जिसका प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हो जाता है और बाद में उसे बंदी बना लिया जाता है. बता दें, फिल्म को  तरनजीत सिंह नामधारी ने डायरेक्ट किया है.


बेटे को प्रोजेक्ट मिलने से खुश हैं मुकेश

मुकेश ने बताया कि बेटे को एक्टिंग फील्ड में लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनके लिए वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं. एक पिता होने के नाते मुझे उसकी सफलता पर काफी खुशी और गर्व महसूस होता है. मैं चाहता हूं कि वह इसी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े और भविष्य में आने वाली सभी  चुनौतियों का डटकर सामना करें.



 

