अमिताभ बच्चन ने कार्तिक आर्यन को डांटा! जब एक्टर ने जया बच्चन से जुड़ा पूछ लिया ये सवाल, बिग बी बोले- पागल हो

टीवी का सबसे लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सिर्फ ज्ञान का मंच नहीं है, बल्कि मनोरंजन और भावनाओं से जुड़ने का एक बड़ा जरिया भी है. हर सीजन में कुछ ऐसे पल देखने को मिलते हैं, जो दर्शकों के दिल को छू जाते हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. इस कड़ी में आने वाला एपिसोड भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसमें हंसी, मस्ती और निजी जिंदगी की हल्की-फुल्की झलक देखने को मिलेगी. इस खास एपिसोड में बॉलीवुड सितारे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने आएंगे. वे हॉट सीट पर बैठकर गेम को भी खेलेंगे और शो के होस्ट, महानायक अमिताभ बच्चन से मजेदार बातचीत करेंगे.

कार्तिक आर्यन ने पूछा- 'क्या जया को पता है आपके मोबाइल का पासवर्ड

सोनी टीवी ने सोशल मीडिया पर अपकमिंग एपिसोड की एक झलक शेयर की, जिसमें कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ मजेदार सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, जिनका जवाब बिग बी अपने खास अंदाज में देते हैं. कार्तिक आर्यन अमिताभ बच्चन से पूछते हैं कि क्या आपकी पत्नी जया बच्चन को आपके मोबाइल फोन का पासवर्ड पता है. यह सवाल सुनते ही अमिताभ बच्चन जोर से हंस जाते हैं और मजाकिया लहजे में कहते हैं, "पागल हो क्या? हम बता देंगे उनको?" उनका यह जवाब सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और माहौल हल्का-फुल्का हो जाता है.

जया बच्चन को लेकर कार्तिक आर्यन ने अमिताभ बच्चन से पूछे सवाल

इसके बाद, कार्तिक एक और चटपटा सवाल पूछते हैं. वह बिग बी से पूछते हैं कि क्या अमिताभ बच्चन जया से छुपकर चिप्स खाते हैं. यह सवाल सुनकर बिग बी ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं. मस्ती यहीं खत्म नहीं होती. कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन को आजकल युवाओं में लोकप्रिय कोरियन हार्ट जेस्चर बनाना सिखाते हैं. जब बिग बी यह जेस्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो दर्शकों के लिए यह पल बेहद प्यारा और मनोरंजक बन जाता है.

अनन्या पांडे से जेनजी शब्द सुन हैरान हुए बिग बी

वहीं, दूसरी ओर अनन्या पांडे भी बिग बी को शो में जेन-जी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सिखाती हैं. अनन्या 'ओओटीडी', 'ड्रिप' और 'नौ कैप' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें सुनकर अमिताभ बच्चन थोड़े हैरान और उत्सुक दिखाई देते हैं. जब अनन्या उन्हें 'ड्रिप' कहती हैं, तो अमिताभ बच्चन मजाक में कहते हैं कि उनके लिए ड्रिप का मतलब छत से टपकता पानी होता है. इस जवाब पर पूरा स्टूडियो हंसी से गूंज उठता है. अनन्या फिर इन शब्दों को समझाती हैं कि 'ड्रिप' का मतलब स्टाइलिश और कूल होना होता है. वहीं 'नो कैप' का अर्थ बिल्कुल सच है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.