विज्ञापन

रणवीर सिंह को शक्तिमान का रोल देने पर बोले मुकेश खन्ना- इसकी विरासत 'बर्बाद' हो जाएगी, ये नशेड़ी...'

शक्तिमान से 1990 के दशक के अंत में मुकेश खन्ना भारत के पहले सुपरहीरो के रूप में घर-घर में मशहूर हो गए थे. वह आज भी इस रोल के लिए पहचाने जाते हैं. अब जब इसका फ़िल्मी वर्जन बन रहा है तो फैंस इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इस रोल में अब कौन दिखेगा.

Read Time: 2 mins
Share
रणवीर सिंह को शक्तिमान का रोल देने पर बोले मुकेश खन्ना- इसकी विरासत 'बर्बाद' हो जाएगी, ये नशेड़ी...'
रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल देने पर मुकेश खन्ना ने कही ये बात
नई दिल्ली:

शक्तिमान से 1990 के दशक के अंत में मुकेश खन्ना भारत के पहले सुपरहीरो के रूप में घर-घर में मशहूर हो गए थे. वह आज भी इस रोल के लिए पहचाने जाते हैं. अब जब इसका फ़िल्मी वर्जन बन रहा है तो फैंस इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इस रोल में अब कौन दिखेगा. ख़बरों की मानें तो रणवीर सिंह इस रोल में नजर आ सकते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना इस चयन से सहमत नहीं हैं. फ़िल्मज्ञान से बातचीत के दौरान एक फैन ने मुकेश खन्ना से रणवीर को यह भूमिका निभाने देने का अनुरोध किया.

इस पर अभिनेता ने कहा, "आप मेरा मन नहीं बदल सकते. आपको रणवीर सिंह पसंद हैं, और मुझे भी. हम तीन घंटे बैठकर बातें कर चुके हैं और वह बहुत ऊर्जावान अभिनेता हैं. लेकिन मैंने उनके सामने ही कह दिया था, "आप तमराज किलविश (कहानी का खलनायक) का किरदार निभा सकते हैं." उनके चेहरे पर एक शरारती सकारात्मकता है. शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए आपको किसी परिपक्व व्यक्ति की ज़रूरत होती है."

मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि सुपरहीरो को कास्ट करना सिर्फ प्रतिभा के बारे में नहीं है. उनके अनुसार, एक अभिनेता का वास्तविक जीवन और व्यक्तित्व भी मायने रखता है. अभिनेता ने आगे कहा, "मैंने कहा देखो, मेरेको शक्तिमान के लिए एक्टर नहीं चाहिए, चेहरा भी चाहिए. कहीं ना कहीं रियल लाइफ में अगर आपकी इमेज गलत है, तो वो बीच में आती है. कई लोग मुझे रणवीर सिंह के लिए बोलते हैं कि अरे साहब इस नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाना, हमारे बचपन की यादें खत्म हो जायेंगी. मैंने कहा, 'देखो, मुझे शक्तिमान के लिए सिर्फ एक अभिनेता की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं न कहीं सही चेहरे की भी जरूरत है.

बता दें कि मूल शो शक्तिमान 1997 से 2005 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जिसमें मुकेश खन्ना ने शक्तिमान और गंगाधर की किरदार प्ले किया था. गंगाधर एक अनाड़ी फोटो पत्रकार था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mukesh Khanna, Mukesh Khanna Actor, Mukesh Khanna Shaktimaan, Mukesh Khanna Shaktiman, Ranvir Singh Shaktiman
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com