अक्षय कुमार का शक्तिमान ने उड़ाया सबके समाने मजाक, मुकेश खन्ना बोले विग और मूछ लगाने से कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं बनता

मुकेश खन्ना हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. वो अपने बयान की वजह से छाए रहते हैं. वो बॉलीवुड सेलेब्स पर अक्सर तंज कसते हुए नजर आते हैं. हाल ही में मुकेश खन्ना ने अपनी फिल्म शक्तिमान की अनाउंसमेंट की है. जिसके बाद से वो एक बार फिर छा गए हैं. हाल ही में उन्होंने अक्षय कुमार पर तंज कसा है जिसके बाद से वो एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. मुकेश खन्ना ने अक्षय का फिल्म पृथ्वीराज को लेकर मजाक उड़ाया है. शक्तिमान की अनाउंसमेंट के दौरान मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह और अक्षय के बारे में बात की.

“#RanveerSingh sat in my office for two and a half hours and literally begged me to make him Shaktimaan.”



- Gangadhar Shastri ????????



pic.twitter.com/KrF4Whjekp