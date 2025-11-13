आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में नहीं मिला चाचा मुकेश भट्ट को न्योता, 3 साल की राहा से भी नहीं हुई मुलाकात

द भट्ट ब्रदर्स- महेश और मुकेश भट्ट का प्रॉडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स ऐसा बैनर था, जिसने एक समय पर बॉलीवुड पर राज किया. लेकिन कुछ सालों में यह पार्टनरशिप टूट गई और पारिवारिक रिश्तों में अनबन शुरू हो गई. इसके बाद 2021 में महेश भट्ट और उनके छोटे भाई मुकेश भट्ट प्रोफेशनली अलग हो गए. इसके चलते सालों पुरानी विशेष फिल्म्स के साथ पार्टनरशिप खत्म हो गई. लेकिन यह रिश्ते केवल बिजनेस तक खत्म नहीं हुआ बल्कि पर्सनल रिश्तों में भी इसके कारण खटास आ गई. इसका जिक्र हाल ही में मुकेश भट्ट ने लहरें रेट्रो के साथ बातचीत में किया.

अपनी भतीजी के खास दिन को मिस करने के इमोशनल दर्द के बारे में बात करते हुए मुकेश भट्ट ने कहा, "अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा तो यह दिखावा होगा. बेशक, मुझे बुरा लगा. मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूं और सिर्फ उससे ही नहीं, शाहीन से भी प्यार करता हूं. इसलिए जब उसकी शादी हुई, तो मैंने सोचा कि मेरी बच्ची की शादी है. मैं वहां मौजूद होना चाहता था."

शादी में ना बुलाए जाने के बावजूद मुकेश भट्ट का आलिया के लिए प्यार वैसा ही रहा. वहीं उन्होंने खुलासा किया कि वह राहा, जो तीन साल की हो गई हैं. उनसे मिलना चाहते हैं, जिनसे वह आजतक नहीं मिले. उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला आलिया प्रेग्नेंट है और उसका बेबी हो गया है. मेरी आंखें तरस गई राहा को देखने के लिए. मैं बच्चों से बेहद प्यार करता हूं.

आगे उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी भतीजी को असहज ना लगे. उन्होंने कहा, मैंने कोशिश नहीं कि क्योंकि उन्हें कोई डिसकम्फर्ट का ना लगे. मैं उसे ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहता था जहां उसे यह देखना पड़े कि अगर मैं उससे मिलने आऊंगा तो उसके पिता को कैसा लगेगा. मैंने दिल से दुआ दे दी. "

गौरतलब है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी 14 अप्रैल 2022 में हुई थी. यह एक प्राइवेट सेरेमनी थी, जो उनके मुंबई वाले घर में हुई. इसमें कुछ परिवार और खास दोस्त शामिल हुए थे. इसके बाद 6 नवंबर 2022 को कपल की बेटी राहा का जन्म हुआ.