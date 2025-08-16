अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की तुलना पर बोली मौसमी चटर्जी- वह अनपढ़, गुंडा...

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है और महानायक का बड़ा फैन बेस भी है. महानायक होने बावजूद वह जमीन से भी जुड़े हुए हैं. ऐसा कहना है उनकी को-स्टार मौसमी चटर्जी का. अपने एक पुराने इंटरव्यू में दिग्गज अभिनेत्री ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के अनुभव को साझा किया था. मौसमी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ मजिंल, रोटी कपड़ा और मकान, पीकू जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुकी हैं. मौसमी ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कामयाबी की ऊंची उड़ान के बाद भी खुद को कैसे जमीन पर रखा और लोगों से जुड़े रहे.



'राजेश खन्ना अनपढ़ गुंडा'

मौसमी चटर्जी ने कहा, 'अमिताभ बच्चन एक बुद्धिमान इंसान हैं, मुझे उनके व्यवहार पर दया भी आती है, उनके शब्द बहुत सरल होते हैं, सब जानते हुए भी वह अपने काम पर ध्यान देते हैं, वो एक बड़ी छवि हैं, सक्सेस हैं, लेकिन उन्होंने इसे संभालने का काम भी किया है'. एक्ट्रेस ने अमिताभ की तुलना राजेश खन्ना से करते हुए बहुत बड़ी बात कही थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए, लेकिन अमिताभ ने इसे बखूबी किया. मौसमी ने इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना को 'अनपढ़ गुंडा' तक कह दिया था. उन्होंने कहा था कि एक अनपढ़ और पढ़े लिखे गुंडे में फर्क होता है.



'चांदी ट्रे में चाय पीते थे राजेश खन्ना'

मौसमी ने कहा था कि राजेश खन्ना को दिखावे का बहुत शौक था. वह लोगों को अपना स्टेटस याद दिलाते रहते थे. एक्ट्रेस ने बताया था, 'काका मुझे अपने घर बुलाते और दिखाते थे कि वो राजेश खन्ना हैं, द खन्ना, उनका टी ब्रेक होता था और वह चांदी की ट्रे में चाय पीते थे'. मौसमी ने 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना संग खूब काम किया है. राजेश संग मौसमी ने रोटी, घर परिवार, अनुराग, प्रेम बंधन, हमशक्ल, विजय और त्याग में काम किया है. अमिताभ बच्चन भी आनंद समेत राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का 69 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था.