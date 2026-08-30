भोजपुरी सिनेमा में डबल मीनिंग गाने और अश्लीलता पर भड़की मोनालिसा, बोलीं- पूरी इंडस्ट्री को जज करना सही नहीं

Published Onअगस्त 30, 2026 12:37 IST

Last Updated Onअगस्त 30, 2026 12:41 IST

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2 साल पुराना, 'स्त्री 2' का गाना, जो बना पार्टियों की शान

नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्मों में गानों का अहम रोल है. ये गाने खुशी-सुख- दुख से लेकर जीवन का फलसफा सिखाते हैं. कई बार इन गानों की बहुत गहरा मतलब होता है. बिमल रॉय, राज कपूर और गुरु दत्त की फिल्में और गाने समाज, जिंदगी और आध्यात्म की गहराई को समझाती हैं. प्रसिद्ध गायिका प्रियानी वाणी पंडित (Priyani Vani Panditt) द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय संगीत और लाइव कॉन्सर्ट सीरीज रागगीत (RaaGeet) उन पॉपुलर क्लासिक गाने को पेश करने के साथ-साथ दर्शकों को उनके पीछे के राग के बारे में बताती है. साथ ही पर्दे के पीछे की कहानियां भी फैंस के साथ शेयर करती हैं जो आम भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में गहरी दिलचस्पी रखने वाले लोगों को पसंद आ रही हैं.

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मोनालिसा ने कहा, ''हर भोजपुरी फिल्म को एक ही नजर से देखना ठीक नहीं है. एल्बम और म्यूजिक वीडियो में भले ही ग्लैमर या इस तरह का कंटेंट ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन फिल्मों की कहानी और उनका ट्रीटमेंट अलग होता है. भोजपुरी फिल्मों में अच्छे कलाकार हैं और हम लोग फिल्मों में पूरी ईमानदारी से अच्छा काम करते हैं.''

मोनालिसा ने इस दौरान देश में तेजी से आगे बढ़ रहे रीजनल सिनेमा पर भी बात की. उन्होंने कहा, ''अब सिर्फ हिंदी सिनेमा ही दर्शकों का ध्यान नहीं खींच रहा, बल्कि अलग-अलग राज्यों की फिल्म इंडस्ट्री भी लगातार मजबूत हो रही हैं. क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को देश के दूसरे हिस्सों में भी दर्शक मिल रहे हैं और कलाकारों को पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है.''

मोनालिसा ने उदाहरण देते हुए कहा कि साउथ इंडियन और बंगाली सिनेमा कई मामलों में लंबे समय से आगे रहे हैं और अब दूसरी क्षेत्रीय इंडस्ट्री भी तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं.

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अभिनेत्री ने अपने करियर को लेकर कहा, ''मैंने रीजनल बैकग्राउंड से आने के बावजूद काफी पहले ही नेशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश शुरू कर दी थी. करीब एक दशक से मैं नेशनल टेलीविजन का हिस्सा हूं. मैंने 'बिग बॉस' और 'नच बलिए' जैसे रियलिटी शोज के अलावा कई टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया. मैंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया है.''



