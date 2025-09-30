विज्ञापन

न मेकअप, न ही कोरियोग्राफी, मोनालिसा ने जींस- टीशर्ट में किया बिंदास डांस, लोगों ने लुटाया खूब प्यार

महाकुंभ 2025 में अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई मोनालिसा का एक शानदार डांस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

न मेकअप, न ही कोरियोग्राफी, मोनालिसा ने जींस- टीशर्ट में किया बिंदास डांस, लोगों ने लुटाया खूब प्यार
मोनालिसा ने जींस- टीशर्ट में किया बिंदास डांस
नई दिल्ली:

Monalisa dance video viral on bollywood song: महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा भोसले आपको याद है ना, जो अपनी नीली आंखों के कारण काफी फेमस हो गई है थी. बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर वह अपने शानदार डांस से लोगों का काफी एंटरटेनमेंट करती हैं. उनकी हर डांस की वीडियो काफी वायरल जाती है. ऐसे में आज हम आपको उनकी एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जींस और टीशर्ट में शानदार डांस किया है. यकीनन वीडियो देखकर आपको खुद का डांस याद आ जाएगा. 

मस्ती से नाच रही हैं मोनालिसा

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देख सकते हैं कि मोनालिसा एक गाने पर मस्ती से नाच रही है.  देखने से साफ लग रहा है कि वह अपना 'मी टाइम' एंजॉय कर रही है. बता दें, वह "सब को भुला दूंगी मैं एक पल में" गाने पर डांस कर रही है, जो 2020 में रिलीज हुआ था.

बाकी वीडियो से अलग है, मोनालिसा का ये डांस वीडियो

मोनालिसा का ये डांस का वायरल वीडियो, बाकी वीडियो से काफी अलग है. बता दें, उनके कई डांस के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें उनके कॉस्टयूम, हेयर, मेकअप के साथ - साथ डांस को कोरियोग्राफ भी किया जाता है, वहीं इस वीडियो में वह अपनी मस्ती में नाच रही है. हालांकि बीच - बीच में वह शर्मा भी रही है.
 

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 98,223 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और लाखों में इसके व्यूज है. हालांकि वीडियो कुछ महीने पहले का है, लेकिन लोगों का काफी पसंद आ रहा है. वहीं जिन- जिन लोगों ने वीडियो देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, ' हां हम भी ऐसे ही अकेले नाचते हैं, जैसे आप, हम भी आपके जैसे ही है', दूसरे यूजर ने लिखा, 'मोनालिसा का सिंपल डांस देखकर मजा आ गया', तीसरे यूजर ने लिखा, 'वाह, आपका डांस मूड फ्रेश कर देता है'.



 

