काली शर्ट पहन राजेश खन्ना बनी मोनालिसा, 51 साल पुराने गाने पर बना डाली रील, लोग बोले- गजब

मोनालिसा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और उनका रील गेम बहुत ही सेट है. फिल्म तो मोना की आ ही जाएगी लेकिन इससे पहले अपनी रील्स के जरिए वो सुर्खियों में रहती हैं. फिलहाल उनकी एक रील सोशल मीडिया पर काफी देखी जा रही है. इस रील में वो काली शर्ट और सिर पर गॉगल्स लगाए नजर आ रही हैं. लुक के बाद अब गाने की बात करें तो मोना राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म आप की कसम के गाने 'सुनो कहो...कहा सुना' पर लिप सिंक करती नजर आ रही हैं. मोना के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि धीरे-धीरे वो फिल्मी रंग में उतरने की तैयारी में हैं.

मोनालिसा के वीडियो की तारीफ में जुटे फैन्स

मोनालिसा का ये वीडियो 31 अगस्त को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था और इस पर अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं. लोग मोना के लुक्स और कॉन्फिडेंस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. एक ने लिखा, बहुत सुंदर. एक फैन बोला, मोनालिसा बहुत अच्छा काम कर रही हो. एक ने लिखा, एक नंबर मोना.

मोनालिसा की फिल्म के बारे में अपडेट

सनोज मिश्रा ने महाकुंभ वाली मोनालिसा को अपनी फिल्म डायरीज ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया था. इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ दिन पहले मोनालिसा ने सेट से बिहाइंड द सीन वीडियो और फोटो भी शेयर किए थे. इसके अलावा फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है. मोना ने कैसी ट्रेनिंग ली और फिर उसे किस तरह से पर्दे पर उतारा ये तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने पर ही पता चलेगा.