मोनालिसा ने साड़ी पहन बिजुरिया गाने पर किया जबरदस्त डांस, फैन्स बोले- किल कर दिया

मोनालिसा का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 'बिजुरिया' गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है.

मोनालिसा का डांस वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'बिजुरिया' गाने पर साड़ी पहनकर डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "थोड़ा डांसिंग मूड में, शॉट्स के बीच में और आखिर में इस गाने पर साड़ी में डांस करना."

मोनालिसा का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 'बिजुरिया' गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. कई लोग इस गाने पर रील्स बनाकर इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं. यह गाना हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का है, जो दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. 

इस गाने को मशहूर गायक सोनू निगम और असीस कौर ने अपनी मधुर आवाज में गाया है, जबकि इसका संगीत तनिष्क बागची और रवि पवार ने मिलकर तैयार किया है. गाने के बोल भी सोनू निगम और तनिष्क बागची की जोड़ी ने लिखे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि 'बिजुरिया' का असल वर्जन साल 1999 में रिलीज हुआ था. यह सोनू निगम के म्यूजिक एल्बम 'मौसम' का सुपरहिट गाना था, जिसे सोनू निगम ने खुद गाया और लिखा था. उस समय इसका संगीत रवि पवार ने तैयार किया था, और यह गाना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था. अब इसके नए वर्जन ने फिर से धूम मचा दी है.

फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का लेखन और निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है और 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म की कहानी और इसके गाने दर्शकों को खूब भा रहे हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
