90s के इस सुपरस्टार के फैन हैं मिथुन चक्रवर्ती, बेटे नमाशी ने बताया दी थी उनके नक्शे कदम पर चलने की सलाह

बॉलीवुड में नेपोटिज्म खूब देखने को मिलता है, एक्टर मम्मी-पापा के बच्चे भी उन्हीं को आइडल मानकर बॉलीवुड में एंट्री करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं 70 के दशक के फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बेटे को खुद को आइडल मानने को नहीं बल्कि गोविंदा को आइडल मानने को कहा और ये भी कहा कि गोविंदा की फिल्में देखो, क्योंकि उनसे बेहतर कोई और एक्टर नहीं है. आइए आपको दिखाई मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी का ये वायरल वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि मिथुन दा के फेवरेट एक्टर गोविंदा हैं.

मिथुन दा के बेटे ने कहा गोविंदा जैसा कोई एक्टर नहीं

इंस्टाग्राम पर mithun_chakraborty55 नाम से बने पेज पर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती का एक वीडियो पोस्ट किया गया हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके पिता के फेवरेट एक्टर गोविंदा हैं. बचपन में जब वो फिल्में देखते थे, तो उनके पिता ने कहा कि गोविंदा की फिल्में देखो उनके जैसा कोई एक्टर नहीं हैं. इस पर नमाशी ने भी कहा कि जब उन्होंने गोविंदा की फिल्में देखी तो उन्होंने खुद ये महसूस किया कि उनके जैसा कोई और एक्टर नहीं हो सकता हैं. 90s में एक टाइम था जब कॉमेडी कादर खान, शक्ति कपूर, असरानी साहब जैसे एक्टर किया करते थे, लेकिन गोविंदा ने कॉमेडी को ही हीरोइज्म बनाया. उन्होंने लगातार 8-9 साल तक ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं और बॉलीवुड इंडस्ट्री का रुख ही बदल दिया. सोशल मीडिया पर नमाशी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

कौन है नमाशी चक्रवर्ती

नमाशी चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के छोटे बेटे हैं, जिनका जन्म 4 सितंबर 1992 को मुंबई में हुआ. उन्होंने 2023 में राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी फिल्म बैड बॉय से एक एक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. इससे पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. नमाशी अब विक्रम भट्ट की फिल्म विराट और द बंगाल फाइल्स में भी नजर आने वाले हैं. वहीं, गोविंदा की बात की जाए तो गोविंदा की आखिरी फिल्म रंगीला राजा 2019 में रिलीज हुई थी, जो एक एवरेज फिल्म थी. हालांकि, 90s के दौर में उन्होंने हीरो नंबर 1, वन कुली नंबर वन जैसी फिल्में करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी.