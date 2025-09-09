विज्ञापन

दिव्येंदु शर्मा की पत्नी की 10 तस्वीरें, प्रपोज करने में लगे थे सात साल, 7वीं देख कहेंगे- मुन्ना भाई बाजी मार गए

मिर्जापुर सीरीज ने दिव्येंदु शर्मा को स्टार बना दिया है. दिव्येंदु की फिल्मों से अलग एक फैमिली लाइफ भी है, जिसमें वह अपनी एक खूबसूरत पत्नी आकांक्षा शर्मा के साथ रहते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दिव्येंदु शर्मा की पत्नी की 10 तस्वीरें, प्रपोज करने में लगे थे सात साल, 7वीं देख कहेंगे- मुन्ना भाई बाजी मार गए
दिव्येंदु शर्मा की पत्नी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

एक्टर छोटा हा या बड़ा हर किसी की एक लव-स्टोरी जरूर है. इस कड़ी में बात करेंगे पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर के मुन्ना भैया उर्फ दिव्येंदु शर्मा और उनकी पत्नी आकांक्षा शर्मा की. दिव्येंदु ने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए खूब मेहनत की है. एक्टर ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें उन्हें क्रेडिट तक नहीं मिला है. लेकिन मिर्जापुर सीरीज ने उन्हें बॉलीवुड में स्टार बना दिया है और आज वह बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार संग काम चुके हैं. दिव्येंदु की फिल्मों से अलग एक फैमिली लाइफ भी है, जिसमें वह अपनी एक खूबसूरत पत्नी आकांक्षा शर्मा के साथ रहते हैं. चलिए देखते हैं दिव्येंदु शर्मा की पत्नी की ये 10 स्टनिंग तस्वीरें.

दिव्येंदु शर्मा की पत्नी आकांक्षा शर्मा एक जूलरी डिजाइनर हैं, लेकिन वह लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं.
 

दिव्येंदु शर्मा और आकांक्षा की पहली मुलाकात दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में हुई थी. दिव्येंदु यहां राजनीति के छात्र थे.
 

लेकिन आकांक्षा की क्लास और सब्जेक्ट दोनों ही अलग थे, लेकिन कॉलेज में कैसे ना कैसे दोनों की मुलाकात हो ही गई.
 

दिव्येंदु को आकांक्षा को प्रपोज करने में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 साल लगे थे. एक्टर ने कहा था कि आकांक्षा उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थीं.
 

एक्टर ने कहा कि वे कॉलेज में साथ में ही रहते थे, लेकिन उनकी कभी यह हिम्मत नहीं हुई कि वह उन्हें यह कह सके कि वह उन्हें प्यार करते हैं.

 

दिव्येंदु दोस्ती खराब ना हो जाए, इस डर से प्रपोज करने से डर रहे थे. इसी वजह से आकांक्षा को प्रपोज करने में उन्हें इतना समय लग गया.
 

दरअसल, जब कॉलेज के बाद दिव्येंदु मुंबई में काम की तलाश में गए तो उन्हें अकेलेपन में आकांक्षा का एहसास हुआ.
 

वहीं साल 2011 में जब दिव्येंदु ने फिल्म प्यार का पंचनामा की तो उन्हें अपने दिल की बात आकांक्षा के सामने रख दी.
 

फिल्म की रिलीज के अगले साल 2012 में दिव्येंदु ने आकांक्षा से शादी रचा ली और इसकी जानकारी उनके दोस्त ने सोशल मीडिया पर दी थी.
 

दिव्येंदु आज भी आकांक्षा को अपनी दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं और शादीशुदा लाइफ के साथ-साथ अपनी दोस्ती को भी एन्जॉय करते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Divyendu Sharma, Divyendu Sharma Wife, Mirzapur, Munna Bhai Mirzapur, Akanksha Sharma
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com