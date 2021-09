मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोंवर समंदर किनारे डांस करती आईं नजर, Video हुआ वायरल

अंकिता (Ankita Konwar) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देख सकते है कि, अंकिता समंदर के किनारे झूमती हुई डांस कर रही हैं. इस वीडियो में उन्होंने व्हाइट टॉप और ब्लू शर्ट पहना हुआ है. इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'tay true to yourself, always !

Nothing else matters'. फैन्स भी उनकी इस अदां की दीवाने हो गए हैं और उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'You are so innocent! Stay blessed!', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'ou are uniquely you @ankita_earthy !! dont change a bit!! Let the world adjust'.

बता दें, मिलिंद (Milind Soman) अंकिता से 26 साल बड़े हैं. अंकिता अभी 26 साल की हैं और मिलिंद 52 साल के हो चुके हैं. दोनों की शादी को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन दोनों एक दूसरे को 7 सालों से जानते हैं. दोनों ने साल 2018 में स्पेन में शादी की थी. पति पत्नी दोनों ही फिटनेस फ्रीक हैं और आए दिनों इंस्टाग्राम हैंडल पर वर्कआउट से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें शेयर कर फैन्स का दिल जीत लेते हैं.