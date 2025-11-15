विज्ञापन

दो पैग के बाद बदल जाते हैं सलमान खान, रात को 4 बजे फोन करके... भाईजान को लेकर मीका सिंह का खुलासा

मीका सिंह ने हाल ही में बताया कि सलमान खान दो ड्रिंक के बाद एकदम अलग इंसान बन जाते हैं. उन्होंने खुलासा किया कि उस वक्त सलमान बेहद ओपन और दिलदार हो जाते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दो पैग के बाद बदल जाते हैं सलमान खान, रात को 4 बजे फोन करके... भाईजान को लेकर मीका सिंह का खुलासा
दो ड्रिंक के बाद बदल जाते है सलमान भाई
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के फेमस सिंगर मीका सिंह ने हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान को लेकर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान मीका ने बताया कि सलमान खान कुछ ड्रिंक लेने के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं. मीका ने कहा, 'जब भी मुझे सलमान भाई से मिलने का मौका मिलता है, वो बहुत ओपन हो जाते हैं. बस दो ड्रिंक के बाद वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैं उनका बड़ा भाई हूं'. मीका के मुताबिक, सलमान का हे नेचर दिखाता है कि वो सामने वाले को अपने बराबर का महसूस कराना चाहते हैं.

सलमान भाई से मज़ाक करो, लेकिन लिमिट में रहो

मीका ने आगे बताया कि सलमान खान बेहद दिलदार इंसान हैं, लेकिन उनके साथ मज़ाक करते वक्त अपनी लिमिट जानना ज़रूरी है. उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, 'चाहे दो पेग हों या चार, याद रखना चाहिए कि वो सलमान खान हैं. अगर ये याद रहेगा तो कभी मार नहीं खानी पड़ेगी'. मीका ने हंसते हुए बताया कि सलमान की मौजूदगी में माहौल हमेशा एनर्जेटिक रहता है और उनके साथ समय बिताना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है.

आधी रात को फोन और म्यूजिक का जुनून

मीका ने एक और मजेदार बात शेयर की कि सलमान खान को देर रात लोगों को कॉल करने की आदत है. उन्होंने कहा, 'एक बार मैं बाली में था, तो सलमान भाई ने सुबह 4 बजे मुझे फोन किया. वो 'किक' के गाने 'हैंगओवर' का अपना वर्जन सुनाने के लिए कॉल कर रहे थे'. मीका ने कहा कि सलमान के साथ हर मुलाकात यादगार होती है क्योंकि उनका ओपन और फ्रेंडली नेचर हमेशा चौंका देता है. दोनों ने साथ में कई सुपरहिट गाने दिए हैं जैसे 'देसी बीट', 'ढिंका चिका' और 'आज की पार्टी'. मीका के मुताबिक, सलमान के साथ काम करना और मिलना हमेशा एक फुल ऑन भाईजान मोमेंट होता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Mika Singh, Salman Khan Mika Singh, Mika Singh  news, Mika Singh  songs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com