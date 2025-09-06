बिपाशा बसु के साथ फिल्म बनाकर पछताए मीका सिंह, बोले- इससे अच्छा तो रोल्स रॉयल खरीद लेता...

पॉपुलर सिंगर मीका सिंह अपने रौबदार गानों के लिए मशहूर हैं. मीका सिंह की आवाज उनके फैंस का फुल एंटरटेनमेंट करती है. शादी-पार्टी में सिंगर के ताबड़तोड़ गाने बजते हैं. मीका अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं और इसी के चलते वे कई बार विवादों में भी रहे हैं. सिंगिंग के अलावा मीका फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. मीका ने बिपाशा बसु और करण सिंह स्टारर वेब-सीरीज डेंजरस को प्रोड्यूस किया था, जो कि दर्शकों को पसंद नहीं आई. इस सीरीज को बनाने में लगा उनका पूरा पैसा डूब गया. अब मीका सिंह ने इसे अपनी बहुत बड़ी गलती बताया है.



मीका ने दी बॉलीवुड वालों को यह सलाह



मीका सिंह ने बताया कि इस सीरीज में पैसा लगाने से बेहतर होता कि वह एक रोल्स रॉयस कार खरीद लेते. मीका सिंह ने कहा, 'अगर किसी के पास पैसा है, तो वो उसे प्रॉपर्टी में निवेश करे, निर्माता बनकर आप डूब जाएंगे, मैंने तो अपनी फेवरेट हीरोइन के बिपाशा और करण के साथ 14 करोड़ रुपये की फिल्म बनाई थी, पैसा बर्बाद करने से बेहतर होता कि मैं रोल्स रॉयस खरीद लेता, लेकिन अब मैं प्रॉपर्टी और कार में निवेश करता हूं'. मीका सिंह ने आगे कहा, 'बतौर निर्माता मेरी फिल्म नहीं चली, फिल्म अच्छी बनाई थी, बिपाशा एक बड़ा नाम है, हमनें 50 दिनों तक लंदन में शूटिंग की, फिल्म की कहानी विक्रम भट्ट ने लिखी और निर्देशक भी वही थे'.



सलमान-अक्षय ने किया था मना

मीका ने यह भी बताया कि उन्हें कई बड़े स्टार्स ने फिल्म बनाने से मना किया था. सिंगर ने कहा, 'मैं बिपाशा से नहीं बल्कि खुद से नाराज हूं, मैंने यह बहुत बड़ी गलती कर दी, सलमान और अक्षय कुमार ने मुझे फिल्म बनाने से मना किया था, सलमान भाई ने कहा था कि मुझे खुद उस फिल्म में होना चाहिए था, अगर तुम होते तो फ्लॉप होने का इतना दुख नहीं होता, तो अब अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मैं ही हीरो बनूंगा, लेकिन पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा'.







