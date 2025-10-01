मीका सिंह के घर सजी माता की महफिल, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी हुईं शामिल

कल (30 सितंबर) मशहूर सिंगर मीका सिंह ने माता की चौकी का आयोजन किया. भक्ति के रंगों से सजी इस शाम में माता रानी की अरदास के लिए भव्य और शानदार इंतजाम किए गए. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा तथा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इनके अलावा गायक राहुल वैद्य, अभिनेत्री अक्षरा, और पंजाबी इंडस्ट्री के कई बड़े सिंगर्स और कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. यह शाम भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण रही, जिसने सभी को भावविभोर कर दिया.

मीका सिंह का रॉकस्टार लुक

जैसा कि आप जानते ही हैं मीका सिंह अपने लुक्स को लेकर काफी पर्टिकुलर रहते हैं. आमतौर पर कैजुअल लुक्स में दिखने वाले मीका ने इस भाव भक्ति से सराबोर गैदरिंग के लिए एथनिक आउटफिट चुना. मीका ने इस मौके पर ब्लैक कलर का कुर्ता पायजामा पहना था. उनके कुर्ते पर सिल्वर कलर का थ्रेड वर्क था जो कि इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट था. इसके अलावा उनके गले की चेन भी सभी का ध्यान खींच रही थी. मीका की मोटी चेन में माता रानी का पेंडेंट बहुत शानदार लग रहा था. मीका ने पूरे रीति-रिवाज से पूजा अर्चना की शुरुआत की और इस शाम की शुरुआत की. अब सिंगर के प्रोग्राम में उन्होंने ना परफॉर्म किया हो ये तो हो ही नहीं सकता. वहां राहुल वैद्य भी मौजूद थे तो इनकी जुगलबंदी भी मेहमानों को जरूर सुनने को मिली होगी.