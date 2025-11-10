विज्ञापन

मिलिए अशोक कुमार की बेटी के दामाद से, अमिताभ बच्चन को देते थे टक्कर, ससुर के रोल के लिए हुए ट्रोल

आज हम आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार अशोक कुमार की सबसे बड़ी बेटी की बेटी अनुराधा पटेल के पति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की इस हिट फिल्म में काम किया था.

मिलिए अशोक कुमार की बेटी के दामाद से, अमिताभ बच्चन को देते थे टक्कर, ससुर के रोल के लिए हुए ट्रोल
अशोक कुमार के नाती दामाद की फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के एक्टर अशोक कुमार को आज भी सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना था. बता दें, अपने समय में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी. वो अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे और उन्हें सबसे बड़ी बेटी भारती की बेटी अनुराधा पटेल से उन्हें बहुत लगाव था जो रिश्ते में उनकी नातिन लगती थीं. ऐसे में आज हम आपको उनके पति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम कंवलजीत सिंह हैं. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक ये एक जाना माना नाम है.आइए जानते हैं.

कंवलजीत सिंह बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं. बता दें, उनकी शादी अशोक कुमार की नातिन अनुराधा पटेल के साथ साल 1988 में हुई थी. उनके दो बेटे हैं, सिद्धार्थ और आदित्य.

कंवलजीत सिंह ने कई हिट फिल्मों में काम किया है. हाल ही में फिल्म Mrs. में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने ससुर का किरदार निभाया था. वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' में काम कर चुके हैं.

कंवलजीत सिंह पूर्व सेना कप्तान और पंजाब में विधायक रह चुके हैं. इसी के साथ वो हैदराबाद और तमिलनाडु के लिए फर्स्ट कैटेगरी के क्रिकेट मैच भी खेल चुके हैं.

कंवलजीत सिंह ने काफी कम उम्र से ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी. बता दें, फिल्म सत्ते में सत्ता के अलावा वो कई फेमस फिल्मों में काम कर चुके हैं. इसी के साथ उन्हें फेमस टीवी शो बुनियाद और परम वीर चक्र भी कर चुके हैं.

कंवलजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पत्नी अनुराधा पटेल के साथ है पहली मुलाकात साल 1984 में 'राजतिलक' फिल्म के सेट पर हुई थी.

 सेट पर मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी करने का फैसला किया. कंवलजीत सिंह ने कहा, मुझे पहली नजर में ही अनुराधा से प्यार हो गया था.

आज कंवलजीत सिंह एक फेमस, एक्टर हैं, लेकिन आपको बता दें, वो शुरू से एक एक्टर नहीं, बल्कि पायलट बनने का सपना देखते थे.

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन सुनने में परेशानी होती थी, जिसके कारण मैं अपना पायलट बनने का सपना पूरा नहीं कर सका.

हालांकि वो करियर में काफी कुछ करना चाहते थे, जिसके  लिए उन्होंने एक बार अपने फोटोग्राफर दोस्त से अपनी कुछ तस्वीरें निकलवाई और फिर फिर एक इंटरव्यू के लिए FTII में आवेदन किया. कंवलजीत सिंह एक ऐसे एक्टर हैं, जो आज भी फिल्मों में काम करते हैं. बता दें, उन्होंने वेब सीरीज जैसे टाइपराइटर और हॉस्टेजेस में भी काम किया है, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है.

