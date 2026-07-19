'इच्छाधारी नागिन' बनीं मीनाक्षी शेषाद्रि, 37 साल पुरानी अपनी फिल्म के गाने पर किया डांस

80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि आज भी अपनी शानदार अदाकारी और बेहतरीन डांस के लिए याद की जाती हैं. फिल्मों से दूरी बनाने के बावजूद वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं और अक्सर अपने पुराने दिनों की यादें साझा करती हैं. इस बार भी उन्होंने बॉलीवुड के उस दौर को याद किया, जब 'नागिन' पर आधारित फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों की पहली पसंद हुआ करती थीं.

रीना रॉय की 'नागिन' और श्रीदेवी की 'नगीना' का जिक्र करते हुए मीनाक्षी ने अपनी फिल्म 'नाचे नागिन गली गली' को याद किया. उन्होंने अपनी इसी फिल्म के मशहूर टाइटल सॉन्ग को एक बार फिर रिक्रिएट किया. मीनाक्षी शेषाद्रि ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह नागिन के ड्रेसिंग लुक में नजर आ रही हैं. इस वीडियो में उन्होंने अपनी फिल्म 'नाचे नागिन गली गली' के टाइटल ट्रैक को अपने खास अंदाज में फिर से पेश किया. उनके डांस मूव्स ने एक बार फिर पुराने दौर की यादें ताजा कर दीं.

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वीडियो के साथ मीनाक्षी ने एक लंबा नोट भी लिखा. उन्होंने लिखा, ''70 के दशक में रीना रॉय की फिल्म 'नागिन' ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी. इसके बाद 80 के दशक के मध्य में श्रीदेवी की 'नगीना' ने भी वही इतिहास दोहराया. मैंने भी इसी तरह की कहानी पर आधारित फिल्म 'नाचे नागिन गली गली' में काम किया था, इसलिए मैंने इसके टाइटल सॉन्ग को फिर से रिक्रिएट करने का फैसला किया.''

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, ''इच्छाधारी नाग-नागिन या रूप बदलने वाले सर्पों की कहानियां हिंदू लोककथाओं का अहम हिस्सा रही हैं. यही वजह है कि इस विषय पर बनी फिल्मों को शहरों, कस्बों और गांवों में दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. ऐसी कहानियां लोगों की कल्पनाओं और लोकविश्वास से जुड़ी होती हैं. यही वजह है कि 'नागिन' पर आधारित फिल्में दशकों बाद भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं.''

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मीनाक्षी शेषाद्रि ने बताया, ''फिल्म 'नाचे नागिन गली गली' में उनके साथ अभिनेता नीतीश भारद्वाज मुख्य भूमिका में नजर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन मोहनजी प्रसाद ने किया था. इसके अलावा सत्येंद्र कपूर, सदाशिव अमरापुरकर और सुहास जोशी जैसे कई दिग्गज कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे. साल 1989 में रिलीज हुई इस फिल्म को खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में दर्शकों का अच्छा प्यार मिला था. फिल्म के गाने और इसकी कहानी उस दौर में काफी चर्चा में रहे थे.''

दिलचस्प बात यह है कि बड़े पर्दे पर शुरू हुआ 'नागिन' का यह सफर आज भी खत्म नहीं हुआ है. निर्माता एकता कपूर का सुपरनैचुरल टीवी शो 'नागिन' भारतीय टेलीविजन के सबसे सफल फ्रेंचाइजी में शामिल हो चुका है.