थॉर-लोकी की नोकझोंक से लेकर वांडा-पिएत्रो के अटूट प्यार तक, मार्वल की पांच बेमिसाल भाई-बहन की जोड़ियां

मार्वल यूनिवर्स में भी ऐसे कई किरदार हैं, जिनकी कहानियां भाई-बहन के रिश्ते के अलग-अलग पहलुओं को बखूबी दर्शाती हैं. कहीं भाई-बहनों के बीच मजेदार तकरार देखने को मिलती है तो कहीं अपनों के लिए किया गया बलिदान उनके रिश्ते की गहराई बयां करता है. सुपरपावर और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारियों के बीच भी ये किरदार साबित करते हैं कि परिवार और अपनों का साथ कितना मायने रखता है. भाई दूज के खास मौके पर आइए नजर डालते हैं मार्वल यूनिवर्स की ऐसी ही पांच यादगार भाई-बहन की जोड़ियों पर.

1. थॉर और लोकी: नोकझोंक, ईर्ष्या और भाईचारे का अनोखा रिश्ता

मार्वल की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक थॉर और लोकी की है. क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हिडलस्टन द्वारा निभाए गए ये दोनों किरदार असगार्ड के शाही परिवार में साथ बड़े हुए हैं. हालांकि थॉर और लोकी जैविक भाई नहीं हैं. लोकी असल में फ्रॉस्ट जायंट राजा लाउफे का बेटा है, जिसे ओडिन ने बचपन में गोद लेकर थॉर के साथ अपने बेटे की तरह पाला था.

दोनों किरदार पहली बार वर्ष २०११ में रिलीज हुई फिल्म ‘थॉर' में नजर आए थे. जहां थॉर अपनी ताकत, वीरता और जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है, वहीं लोकी अपनी चालाकी, शरारतों और महत्वाकांक्षाओं के लिए मशहूर है. सत्ता, ईर्ष्या और विचारों को लेकर दोनों के बीच कई बार टकराव हुआ, लेकिन तमाम मतभेदों के बावजूद उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बरकरार रहा.

‘थॉर: रैग्नारॉक' में दोनों भाइयों के बीच दिखाई गई मजेदार नोकझोंक और एक-दूसरे के प्रति चिंता इस रिश्ते का एक खास पहलू सामने लाती है, वहीं ‘एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' में लोकी का बलिदान उनके रिश्ते को एक भावुक मोड़ देता है. अब थॉर और लोकी दोनों ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' में वापसी करने वाले हैं, ऐसे में दर्शकों को एक बार फिर इस दिलचस्प भाईचारे को पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा.

2. वांडा और पिएत्रो मैक्सिमॉफ: एक-दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला रिश्ता

वांडा और पिएत्रो मैक्सिमॉफ मार्वल यूनिवर्स की ऐसी जोड़ी हैं, जिनका रिश्ता प्यार, विश्वास और एक-दूसरे की सुरक्षा के इर्द-गिर्द घूमता है. एलिजाबेथ ओल्सन और एरॉन टेलर-जॉनसन द्वारा निभाए गए ये दोनों किरदार जुड़वां भाई-बहन हैं, जिन्होंने अपना बचपन सोकोविया में कई मुश्किलों के बीच बिताया.

दोनों पहली बार वर्ष २०१४ में रिलीज हुई फिल्म ‘कैप्टन अमेरिका: द विंटर सोल्जर' के मध्य-क्रेडिट दृश्य में दिखाई दिए थे, जबकि ‘एवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन' में उनकी कहानी को विस्तार से दिखाया गया. हाइड्रा के प्रयोगों के बाद दोनों को असाधारण शक्तियां मिलती हैं और वे एवेंजर्स की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं.

वांडा के पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और शक्तिशाली कैओस मैजिक जैसी क्षमताएं हैं, जबकि पिएत्रो अपनी अविश्वसनीय रफ्तार के लिए जाना जाता है. दोनों के रिश्ते की सबसे भावुक झलक ‘एवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन' में देखने को मिलती है, जब पिएत्रो हॉकआई और एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है. अपने भाई को खोने का यह दर्द वांडा के जीवन और आगे की कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है.

हालांकि, ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' में वांडा और पिएत्रो की वापसी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद, मार्वल की यादगार भाई-बहन की जोड़ियों में उनका रिश्ता हमेशा खास बना रहेगा.

3. टी'चल्ला और शुरी: शरारतों के साथ एक-दूसरे की ताकत बनने वाले भाई-बहन

वाकांडा के शाही परिवार से आने वाले टी'चल्ला और शुरी की जोड़ी भाई-बहन के रिश्ते का एक खूबसूरत उदाहरण है. चैडविक बोसमैन और लेटिटिया राइट द्वारा निभाए गए ये दोनों किरदार सगे भाई-बहन हैं. जहां टी'चल्ला वाकांडा का राजा और ब्लैक पैंथर है, वहीं शुरी अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और तकनीकी आविष्कारों के लिए जानी जाती है.

टी'चल्ला ने वर्ष २०१६ की फिल्म ‘कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर' से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी शुरुआत की, जबकि शुरी पहली बार वर्ष २०१८ की ‘ब्लैक पैंथर' में नजर आई. पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री में भाई-बहन वाली मस्ती, नोकझोंक और एक-दूसरे के प्रति सम्मान साफ दिखाई देता है. शुरी अक्सर अपने तकनीकी आविष्कारों से टी'चल्ला की मदद करती है, वहीं टी'चल्ला हमेशा अपनी बहन का हौसला बढ़ाता है.

‘ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' में टी'चल्ला के निधन के बाद शुरी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. अपने भाई को खोने के गम और वाकांडा की जिम्मेदारियों के बीच वह उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए खुद ब्लैक पैंथर का पद संभालती है.

अब शुरी ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' में वापसी करने के लिए तैयार है. हालांकि टी'चल्ला के किरदार की फिल्म में वापसी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में शुरी को एक बार फिर वाकांडा की ताकत और विरासत का प्रतिनिधित्व करते देखना दिलचस्प होगा.

4. गमोरा और नेबुला: दुश्मनी से एक-दूसरे का सहारा बनने तक का सफर

‘गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी' की गमोरा और नेबुला की कहानी मार्वल की सबसे दिलचस्प बहनों की कहानियों में से एक है. जोई सल्डाना और करेन गिलन द्वारा निभाए गए ये दोनों किरदार थैनोस की गोद ली हुई बेटियां हैं. बचपन से ही थैनोस ने दोनों को योद्धा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया और अक्सर उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया.

दोनों किरदार पहली बार वर्ष २०१४ में रिलीज हुई ‘गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी' में नजर आए थे. शुरुआत में गमोरा और नेबुला के बीच गहरी दुश्मनी देखने को मिलती है. नेबुला हमेशा खुद को अपनी बहन से कमतर महसूस करती है, क्योंकि थैनोस लगातार दोनों की तुलना करता रहता है. इसी वजह से दोनों के बीच सालों तक नफरत और प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है.

हालांकि, समय के साथ दोनों अपने अतीत और आपसी मतभेदों से आगे बढ़ना सीखती हैं. ‘गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2' और ‘एवेंजर्स: एंडगेम' में उनके रिश्ते में बदलाव देखने को मिलता है. यहां यह समझना भी जरूरी है कि ‘एवेंजर्स: एंडगेम' में नजर आने वाली गमोरा वर्ष २०१४ की एक वैकल्पिक टाइमलाइन से आती है. यह वही गमोरा नहीं है, जिसकी ‘एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' में थैनोस के हाथों मौत हो गई थी. वहीं, ‘गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम ३' में दोनों का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचता है, जहां वे एक-दूसरे को समझना और स्वीकार करना सीखती हैं.

‘एवेंजर्स: डूम्सडे' की आधिकारिक घोषित कलाकारों की सूची में फिलहाल गमोरा और नेबुला के नाम शामिल नहीं हैं। ऐसे में फिल्म में उनकी मौजूदगी को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है।

5. सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म: सुपरपावर के साथ भाई-बहन वाली मस्ती

फैंटास्टिक फोर की सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म की जोड़ी भी मार्वल की यादगार भाई-बहन की जोड़ियों में शामिल है. वैनेसा किर्बी और जोसेफ क्विन द्वारा निभाए गए ये दोनों किरदार सगे भाई-बहन हैं. सू अपनी अदृश्य होने और शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है, जबकि जॉनी अपने शरीर को आग में बदलने और उड़ने की क्षमता रखता है.

दोनों किरदारों ने वर्ष २०२५ में रिलीज हुई ‘द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी शुरुआत की. फिल्म की कहानी एक अलग ब्रह्मांड में स्थापित है, जहां दोनों अपने परिवार के साथ रहते हैं और दुनिया को कई बड़े खतरों से बचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं.

सू जहां समझदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार को संभालती है, वहीं जॉनी का बेफिक्र और चुलबुला अंदाज उनके रिश्ते में मजेदार नोकझोंक लेकर आता है. दोनों के बीच होने वाली तकरार के बावजूद एक-दूसरे के प्रति उनका प्यार और सुरक्षा की भावना हमेशा दिखाई देती है.

अब सू और जॉनी दोनों ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' में भी नजर आने वाले हैं. ऐसे में फैंटास्टिक फोर के इन दोनों सदस्यों को बाकी सुपरहीरोज के साथ एक नए रोमांचक अध्याय में देखना दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा.

मार्वल यूनिवर्स की ये पांच जोड़ियां दिखाती हैं कि भाई-बहन का रिश्ता सिर्फ साथ बड़े होने तक सीमित नहीं है. कभी यह शरारतों और नोकझोंक से भरा होता है तो कभी मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के लिए खड़े रहने और बलिदान देने की ताकत बनता है. इस भाई दूज, इन सुपरहीरोज की कहानियां भी याद दिलाती हैं कि रिश्तों की असली ताकत एक-दूसरे के साथ और विश्वास में छिपी होती है.

मार्वल स्टूडियोज की ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' १७ दिसंबर, २०२६ को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो अमेरिका में फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले है. यह फिल्म मार्वल स्टूडियोज के इन्फिनिटी विजन और अन्य प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी प्रदर्शित की जाएगी.