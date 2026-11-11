टीवी की नागिन पहुंची श्रीलंका, बीच किनारे सनसेट के बीच शेयर की दिलकश तस्वीरें

टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री निया शर्मा ने श्रीलंका की अपनी हालिया यात्रा की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वे वहां के समुद्र तटों और खूबसूरत जगहों पर समय बिताती नजर आ रही हैं. इंस्टाग्राम पर 'नागिन' फेम एक्ट्रेस निया ने समुद्र किनारे सूर्यास्त की कई तस्वीरें पोस्ट कीं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए निया ने अपनी इस ट्रिप को 'वर्ककेशन' बताया और लिखा, "समुद्र किनारे कुछ खूबसूरत सूर्यास्त." उन्होंने कहा कि वह 'आम छुट्टियों पर जाने वाली लड़की' नहीं हैं.

अपनी इस पोस्ट के जरिए निया ने दिखाया कि कैसे उन्होंने श्रीलंका यात्रा के दौरान काम और समुद्र किनारे बिताए गए समय के बीच संतुलन बनाए रखा. तस्वीरों की इस सीरीज में निया को श्रीलंका के समुद्र तटों पर समय बिताते हुए देखा जा सकता है. एक्ट्रेस ने अपनी कई सोलो तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे खूबसूरत तटीय नजारों के सामने पोज देती और आसपास की सुंदरता का आनंद लेती नजर आ रही हैं. कुछ तस्वीरों में समुद्र किनारे का सूर्यास्त कैद है, जबकि अन्य तस्वीरों में उनकी शाम की सैर और वहां की शानदार नाइटलाइफ की झलक मिलती है.

अभिनेत्री के हालिया टीवी कामों के बारे में बात करें तो निया डेटिंग रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' के 16वें सीजन का हिस्सा थीं, जिसे सनी लियोन और करण कुंद्रा ने होस्ट किया था. इस शो में लड़के-लड़कियां बाहरी दुनिया से दूर एक विला में एक साथ रहते हैं. वे प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की करने के लिए अलग-अलग टास्क में हिस्सा लेते हैं. इसके साथ ही एक-दूसरे के साथ रिश्ते भी बनाते हैं.

इसके अलावा, निया सेलिब्रिटी कुकिंग-कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड' के लेटेस्ट सीजन में भी नजर आई थीं. एक्ट्रेस 'बहनें', 'एक हजारों में मेरी बहना है', 'मेरी दुर्गा' और 'काली - एक अग्निपरीक्षा' जैसे टीवी शोज में अपने किरदारों के लिए जानी जाती हैं. वर्ष 2020 में उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया' में हिस्सा लिया और इसकी विजेता बनीं. इसके अतिरिक्त, वे 'ट्विस्टेड' और 'जमाई 2.0' जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं.

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