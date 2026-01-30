विज्ञापन

Mardaani 3 Review: सिनेमाघरों में आई मर्दानी 3, जानें कैसी है रानी मुखर्जी की फिल्म

Mardaani 3 Review in Hindi: बॉर्डर 2 से टकराने बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. जानें कैसी है फिल्म.

मर्दानी 3 का रिव्यू हिंदी में
नई दिल्ली:

जनवरी के आखिरी हफ्ते में बड़ी फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें 23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल की 'बॉर्डर 2' पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और अब 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की मचअवेटेड फिल्म'मर्दानी 3' रिलीज हो गई है. फिल्म में एक बार फिर रानी मुखर्जी निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार के साथ लौटी हैं, जिसका निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है. फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा मल्लिका प्रसाद और जानकी बोड़ीवाला भी अहम किरदारों में हैं. पिछले दो पार्ट्स की तरह एक्शन और थ्रिल से भरपूर मर्दानी 3 का ट्रेलर फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब रहा, जिसके बाद अब तीसरे पार्ट से भी फैंस की काफी उम्मीदें थीं. लेकिन अब रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का रिव्यू आ गया है. 

मर्दानी 3 की कहानी

रानी मुखर्जी की कहानी बुलंदशहर से शुरु होती है, जहां लड़कियों को किडनैप किया जाता है. दरअसल, अम्मा एक गैंग चलाती है, जो लड़कियों को किडनैप करने का काम करती है. एक दिन वो एक बड़े अफसर की बेटी को किडनैप कर लेती है, जिसके बाद पूरा खेल बदल जाता है और रानी मुखर्जी इस केस की तहकीकात करने में लग जाती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

