16 minutes ago
नई दिल्ली:

Mardaani 3 Review and Box Office Collection Live: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' फ्रैंचाइजी में नया अध्याय जुड़ गया है. यश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस एक्शन-थ्रिलर में रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी आइकॉनिक भूमिका में नजर आ रही हैं, फियरलेस पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय. अब मर्दानी 3 में शिवानी रॉय एक महिला एंटागोनिस्ट 'अम्मा' (मल्लिका प्रसाद) से भिड़ने जा रही हैं, जो गरीब परिवार की लड़कियों को ड्रग्स देकर तस्करी करती है. फिल्म में जानकी बोदीवाला भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. निर्देशक अभिराज मिनावाला ने इसे 'डार्क, डेडली और ब्रूटल' बताया है. 

मर्दानी फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2014 में मर्दानी से हुई थी, जिसमें शिवानी रॉय मानव तस्करी के खिलाफ लड़ती नजर आईं. फिल्म ने सामाजिक मुद्दों को बेबाकी से उठाया और रानी के दमदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई. फिल्म ने 21 करोड़ के बजट में 59.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.  छह साल बाद 2019 में आई मर्दानी 2 ने कहानी को और गहराई दी. विकिपीडिया के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 27 करोड़ रुपये था जबकि इसने 67 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. रानी का इंटेंस एक्टिंग फैन्स को पसंद आई. 

मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग में करीब 2 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन बॉर्डर 2 जैसी बड़ी रिलीज के बीच ओपनिंग धीमी रही. फिर भी, रानी के 30 साल के करियर और फ्रैंचाइजी की लोकप्रियता से इसे मजबूत उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं मर्दानी 3 को सोशल मीडिया पर कैसे रिव्यू मिल रहे हैं और इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन कैसे जा रहे हैं.

मर्दानी 3 रिव्यू ऐंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइव | Mardaani 3 Review and Box Office Collection Live

Jan 30, 2026 12:28 (IST)
Mardaani 3 Box Office Collection Day 1: पहले दिन कितना कमा जाएगी मर्दानी 3

रानी मुखर्जी की फिल्म को लेकर फिल्म ट्रेड वेबसाइट पर जो आंकड़ा 12.27 बजे अपडेट किया गया है. उसके मुताबिक फिल्म ने अभी तक 0.41 करोड़ यानी कि 41 लाख रुपये का बिजनेस कर लिया है.

Jan 30, 2026 12:08 (IST)
रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 तरण आदर्श को आई पसंद, दिए इतने स्टार

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 देख ली है. तरण ने फिल्म को साढ़े तीन स्टार दिए और कहा कि रानी टॉप फॉर्म में लौटी हैं.

Jan 30, 2026 11:55 (IST)
मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के अलावा इस एक्ट्रेस की हो रही खूब चर्चा

मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के अलावा जानकी बोदीवाला, मिखैल यवलकर और मल्लिका प्रसाद लीड रोल में हैं. मल्लिका फिल्म में विलेन के किरदार में हैं. फिल्म के ट्रेलर से ही उन्होंने एक माहौल सेट किया था. उनकी परफॉर्मेंस को फैन्स ने काफी सराहा भी था. अब देखना होगा कि वो कितना इम्प्रेस कर पाती हैं.

Jan 30, 2026 11:21 (IST)
क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कैसी लगी मर्दानी 3, जानें रिव्यू

स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की तारीफ की है. उन्होंने इंस्टा स्टोरी डालकर फिल्म को लेकर एक पोस्ट लिखी.

Jan 30, 2026 11:10 (IST)
Mardaani 3 NDTV Review Live Updates: कुछ यूं शुरू हो रही है मर्दानी 3 की कहानी

रानी मुखर्जी के लीड रोल वाली फिल्म मर्दानी 3 की कहानी की शुरुआत बुलंदशहर में एक लड़की की किडनैपिंग से होती है,

Jan 30, 2026 11:02 (IST)
Mardaani 2 Social Media Review: रानी के एक्शन को पैसा वसूल बता रहे फैन्स

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 थियेटर्स में आ चुकी है और फिल्म रिव्यू भी सामने आने लगे हैं. देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह हो रही तारीफ.

Jan 30, 2026 10:42 (IST)
Mardaani 3: रानी मुखर्जी की फिल्म के लिए पहले दिन बिके इतने टिकट

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 थियेटर्स में आ गई है. इस फिल्म के लिए पहले दिन अब तक 39,056 हजार टिकट बिके हैं. वहीं अगर शो की बात करें तो सोशल मीडिया पर आई जानकारी के मुताबिक देशभर में 5024 शो लगे हैं.

Jan 30, 2026 10:23 (IST)
Mardaani 3 Box Office Collection Day 1: बॉर्डर 2 के हल्ला बोल के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी को कैसे मिली ओपनिंग

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मर्दानी 3 का हल्ला बोल चल रहा है. इसी हल्ले के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 रिलीज हो गई है. इस फिल्म को दो करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग मिल रही है. जबकि अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 17 लाख रुपये कमा लिए हैं. इन नंबर्स को लेकर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे.

