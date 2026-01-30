Mardaani 3 Review and Box Office Collection Live: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' फ्रैंचाइजी में नया अध्याय जुड़ गया है. यश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस एक्शन-थ्रिलर में रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी आइकॉनिक भूमिका में नजर आ रही हैं, फियरलेस पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय. अब मर्दानी 3 में शिवानी रॉय एक महिला एंटागोनिस्ट 'अम्मा' (मल्लिका प्रसाद) से भिड़ने जा रही हैं, जो गरीब परिवार की लड़कियों को ड्रग्स देकर तस्करी करती है. फिल्म में जानकी बोदीवाला भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. निर्देशक अभिराज मिनावाला ने इसे 'डार्क, डेडली और ब्रूटल' बताया है.

मर्दानी फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2014 में मर्दानी से हुई थी, जिसमें शिवानी रॉय मानव तस्करी के खिलाफ लड़ती नजर आईं. फिल्म ने सामाजिक मुद्दों को बेबाकी से उठाया और रानी के दमदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई. फिल्म ने 21 करोड़ के बजट में 59.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. छह साल बाद 2019 में आई मर्दानी 2 ने कहानी को और गहराई दी. विकिपीडिया के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 27 करोड़ रुपये था जबकि इसने 67 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. रानी का इंटेंस एक्टिंग फैन्स को पसंद आई.

मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग में करीब 2 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन बॉर्डर 2 जैसी बड़ी रिलीज के बीच ओपनिंग धीमी रही. फिर भी, रानी के 30 साल के करियर और फ्रैंचाइजी की लोकप्रियता से इसे मजबूत उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं मर्दानी 3 को सोशल मीडिया पर कैसे रिव्यू मिल रहे हैं और इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन कैसे जा रहे हैं.

