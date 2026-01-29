Mardaani 3 Advance Booking Box Office Collection Day 1: बॉर्डर 2 के आगे पस्त होगी रानी मुखर्जी की मर्दानी 3? बॉक्स ऑफिस अपडेट

Mardaani 3 Advance Booking Box Office Collection Day 1 (30 January): रानी मुखर्जी ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी मर्दानी के तीसरे पार्ट के साथ वापसी की है. पहली दो पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, इसलिए ट्रेड एक्सपर्ट्स ने तीसरी फिल्म से भी काफी उम्मीदें लगाई हैं. दिलचस्प बात यह है कि मर्दानी 3 ऐसे समय में आ रही है, जब बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है. बॉर्डर 2 और धुरंधर के तुफान ने इंडस्ट्री को साल भर की सुस्ती के बाद जरूरी बूस्ट दिया. NDTV के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि वह फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है. हालांकि कोईमोई के मुताबिक फिल्म की चार बजे तक बिकी टिकटों से सिर्फ अभी तक 48 लाख रपुये का ही कलेक्शन हुिआ है. इसलिए फिल्म बहुत बड़ी ओपनिंग ओर बढ़ती नजर नहीं आ रही है.
यह भी पढ़ें: Border 2 Box Office Collection: बॉर्डर 2 का तूफानी सफर जारी, सनी देओल की फिल्म ने 28 जनवरी को कमाए इतने करोड़
उन्होंने कहा, "मर्दानी एक पावरफुल फ्रेंचाइजी है. पहले दो पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. रानी मुखर्जी ने दोनों फिल्मों में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया. इस बार, विलेन एक महिला है, इसलिए टकराव देखना दिलचस्प होगा. मुझे उम्मीद है कि मर्दानी 3 के साथ, रानी मुखर्जी हैट्रिक लगाएंगी. "
बॉर्डर 2 की लहर के बीच मर्दानी 3 की रिलीज के समय के बारे में पूछे जाने पर, आदर्श ने कहा, "ये दोनों फिल्में बजट, लागत और कास्टिंग के मामले में बहुत अलग हैं." ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने पहले ही 26.92 लाख रुपये के टिकट बेच दिए हैं. (ब्लॉक बुकिंग के बिना). फिल्म को पूरे भारत में 3,176 शो मिले हैं. मेकर्स, यश राज फिल्म्स के अंतिम आंकड़ों का अभी भी इंतजार है.
Border 2: कौन हैं मेजर होशियार सिंह दहिया?, जिन्होंने जंग में दुश्मनों को छुड़ा दिए थे पसीने, वरुण धवन ने किया है इनका रोल प्ले
मर्दानी फ्रेंचाइजी के बारे में
फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी. 21 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 59.55 करोड़ रुपये कमाए थे. रानी मुखर्जी ने शिवानी शिवाजी रॉय, एक सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो अपराधियों का पीछा करती है. पहली फिल्म में शिवानी करण रस्तोगी (ताहिर राज भसीन) को ढूंढने का काम करती है, जो बच्चों की तस्करी और ड्रग्स का कार्टेल चलाता है.
2019 में दूसरी फिल्म मर्दानी 2 रिलीज हुई. इस सीक्वल में भी लड़कियों के किडनैपिंग का थीम रखा गया. इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की नजरें अपराधी विशाल जेठवा (उर्फ सनी) पर टिकी हैं. इस बार भी रानी ने अपनी स्टार पावर साबित की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म 27 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने 67.12 करोड़ रुपये कमाए. पहली बार, मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक महिला विलेन का सामना करेंगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं