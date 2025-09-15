विज्ञापन

शाहरुख खान से नेशनल अवॉर्ड हारने पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- यह बहुत ही बेकार...

बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान उनकी फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है. कुछ समय पहले ही नेशनल अवॉर्ड की अनाउंसमेंट की गई है.

Read Time: 2 mins
Share
शाहरुख खान से नेशनल अवॉर्ड हारने पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- यह बहुत ही बेकार...
शाहरुख खान से नेशनल अवॉर्ड हारने पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान उनकी फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है. कुछ समय पहले ही नेशनल अवॉर्ड की अनाउंसमेंट की गई है. जब से नेशनल अवॉर्ड की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है. शाहरुख खान के फैंस जश्न मना रहे हैं. एक तरफ शाहरुख खान के फैन जहां जश्न मना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी के फैंस इसे अनफेयर बता रहे हैं. बता दें मनोज बाजपेयी को भी सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए नॉमिनेट किया गया था. अब नेशनल अवॉर्ड न मिलने में मनोज बाजपेयी ने चुप्पी तोड़ी है.

मनोज बाजपेयी ने किया रिएक्ट

मनोज बाजपेयी ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में शाहरुख खान से नेशनल अवॉर्ड को लेकर हो रही तुलना पर रिएक्ट किया है. मनोज ने कहा, "ये बेकार की बात है क्योंकि ये बात अब नहीं रही. बात सिर्फ एक बंदा काफी है की हो तो हां यह मेरी फिल्मोग्राफी में एक बहुत ही खास फिल्म है. वे मेरी फिल्मोग्राफी में सबसे ऊपर रहेंगे. लेकिन मैं इन बातों पर चर्चा नहीं करता क्योंकि यह एक बहुत ही बेकार की बात है. यह बात अब बीती बात हो चुकी है और इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए".

'बात मेरे सम्मान की नहीं'

मनोज ने आगे कहा, " बात सिर्फ नेशनल अवॉर्ड की नहीं है. बात उन सभी अवॉर्ड की है. जिन्हें सम्मान दिया जाता था. उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए कि वे कैसे काम कर रहे हैं. क्योंकि बात मेरे सम्मान की नहीं है, मैं फिल्म चुनते समय अपने सम्मान का बहुत ध्यान रखता हूं और मैं अपने अभिनेता होने के नाते बहुत जिम्मेदार हूं. लेकिन हर ऑर्गनाइजेशन को अपने बारे में सोचना होगा, यह मेरा काम नहीं है. अगर कोई और अपना सम्मान खो रहा है, तो उसे इस बारे में सोचना चाहिए".

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Manoj Bajpayee, National Award 2025, Jawan, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com