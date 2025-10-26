मनीषा रानी ने की छठ पूजा और दिया सूर्य को अर्घ्य, नई नवेली दुल्हन की तरह सजी एक्ट्रेस को देख फिदा हुए फैन्स

बिग बॉस ओटीटी 2', ‘झलक दिखला जा' और ‘राइज एंड फॉल' जैसे शोज से चर्चा में रहीं मनीषा रानी ने एक बार फिर अपनी छठ पूजा की तस्वीरों से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 6 फोटो शेयर कीं, जिसमें वह नई नवेली दुल्हन की तरह सजी-धजी नजर आईं. पिछले साल की तरह इस बार भी उनकी तस्वीरों को फैन्स ने खूब प्यार दिया.

25 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले छठ पर्व के दूसरे दिन मनीषा ने मुंबई के समुद्र तट पर पूजा की. बनारसी साड़ी, मांग टीका, झुमके, चूड़ियां और नाक से माथे तक लगाया नारंगी सिंदूर उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा था. हथेलियों पर आलता की मेहंदी रची थी. कुछ तस्वीरों में वह सूर्य देव को अर्घ्य देती दिखीं, तो कुछ में हाथ जोड़कर प्रणाम करती नजर आईं.

फैंस ने लुटाया प्यार

मनीषा ने तस्वीरों के साथ लिखा, “यह त्योहार नहीं, बिहारियों के लिए भावना है. जय छठी मैया!” फैन्स ने जमकर तारीफ की. एक फैन ने लिखा, “स्वर्ग की अप्सरा सी लग रही हो, साड़ी में गजब की खूबसूरती.” एक ने पूछा, “इस बार बिहार क्यों नहीं गईं?” दूसरे ने कहा, “मनीषा, तुम सावित्री जैसी लग रही हो.” तीसरे ने लिखा, “अद्भुत सुंदरता, एकदम दुल्हन सी.”

पिछले साल भी मचाई थी धूम

2024 में भी मनीषा ने छठ पूजा की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वह सूप थामे, नववधू की तरह सजी थीं. तब भी उनकी तस्वीरों को खूब पसंद किया गया था. मनीषा की यह ट्रेडिशनल अदा और भक्ति भावना फैन्स के दिलों को छू रही है.