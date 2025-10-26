विज्ञापन

नारंगी साड़ी पहने, नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाए दिखीं रानी चटर्जी, फैन्स को दी छठ महापर्व की बधाई

रानी चटर्जी ने नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई है और सिंदूर लगाया हुआ है. रानी ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "संपूर्ण देशवासियों को लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं. जय छठी मईया."

छठ पर्व पर कुछ इस अंदाज में दिखीं रानी चटर्जी
नई दिल्ली:

लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार को नहाय-खाय से हो चुकी है. रविवार को भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों को छठ की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे व्रती के लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई है और सिंदूर लगाया हुआ है. रानी ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "संपूर्ण देशवासियों को लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं. जय छठी मईया."

प्रशंसकों को उनकी पोस्ट काफी पसंद आ रही है. वे कमेंट सेक्शन में उनके लुक की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. छठ महापर्व की शुरुआत शनिवार को नहाय-खाय से हो गई है. इस दिन व्रती नदी में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना करती हैं. स्नान के बाद कद्दू, अरवा चावल, चना दाल और आंवले की चटनी से बना प्रसाद ग्रहण करती हैं. साथ ही, चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लेती हैं. 

वहीं, रविवार को खरना के लिए व्रती मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग कर अरवा चावल और गुड़ से बनी खीर, रोटी आदि प्रसाद तैयार करती हैं. रानी चटर्जी की बात करें तो वह कई फिल्मों की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं, और परिणय सूत्र की डबिंग भी हो चुकी है. अब बस फिल्म के रिलीज का इंतजार किया जा रहा है. इसी के साथ ही 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' और 'घमंडी बहू' के अलावा उनकी फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' रिलीज हो चुकी है.

रानी की बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म 'गैंगस्टर इन बिहार' का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज किया है. फिल्म के रिलीज की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 'गैंगस्टर इन बिहार' को एनआरआई राम शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं. अभिनेत्री रानी चटर्जी के साथ-साथ इसमें प्रवेश लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, राखी मिश्रा और संजय पांडे भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.

