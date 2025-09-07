मंदाकिनी का वीडियो देख कर फैंस को याद आए पुराने दिन, बोले- बहुत मिस कर रहे हैं आपको...

फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' की एक्ट्रेस मंदाकिनी के आम लोग ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी दीवाने थे. मंदाकिनी की यह डेब्यू ईयर (1985) की दूसरी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. इस फिल्म में मंदाकिनी के रिवीलिंग सीन ने सिनेमा को एक नया एक्सपीरियंस दिया था. हिंदी सिनेमा के शो-मैन राज कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और अपने बेटे राजीव कपूर को इसका हीरो बनाया था, लेकिन इस फिल्म में लोगों का ध्यान मंदाकिनी से ही हटा नहीं और राजीव कपूर खुद ब खुद दरकिनार हो गए. मंदाकिनी ने सिर्फ 10 साल सिनेमा में काम किया और फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया आते ही मंदाकिनी फिर अपने फैंस से जुड़ गई हैं.



मंदाकिनी का खूबसूरत अंदाज

अब मंदाकिनी आए दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नई-नई वीडियो शेयर कर फैंस का प्यार लूटती हैं. आज एक्ट्रेस 61 साल की हो रही हैं और अपनी नई रील में वह सुंदरता में जरा भी कम नहीं दिख रही हैं. अपने नए वीडियो में मंदाकिनी अपनी ही फिल्म 'जीवा' के खूबसूरत सॉन्ग रोज-रोज आंखों तले पर कुदरत संग महकती दिख रही हैं. कभी वह व्हाइट सूट तो कभी ब्लैक रंग के चिकनकारी सूट में लहरों संग खेलती दिख रही हैं. एक्ट्रेस के चेहरे पर आज भी खूबसूरती का नूर बराबर है. इस वीडियो को पोस्ट कर एक्ट्रेस ने लिखा है, 'यह मेरा सबसे पसंदीदा गाना है'. अब एक्ट्रेस के चाहनेवाले उनके इस वीडियो पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं.



फैंस ने लुटाया एक्ट्रेस पर प्यार

एक फैन ने लिखा है, 'मुझे भी इस गाने से बेहद प्यार हैं, क्योंकि इसमें आपका खूबसूरत अंदाज दिखा है'. दूसरे फैन ने लिखा है, 'मैम आपको फिल्मों में बहुत मिस कर रहे हैं'. तीसरे फैन ने लिखा है, 'वाओ, आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं'. चौथे फैन ने लिखा है, 'बहुत खूबसूरत और सुंदर'. अब मंदाकिनी के फैंस उनके इस खूबसूरत वीडियो पर ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट पोस्ट कर रहे हैं. वीडियो के कमेंट बॉक्स में फैंस ने फायर इमोजी भी शेयर किए हैं. बता दें, एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'जोरदार' (1996) में देखा गया था. उन्होंने साल 1990 में शादी रचाई थी और शादी के छह साल बाद तक काम किया था.



