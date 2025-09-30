विज्ञापन

अरबाज खान की पत्नी शूरा खान के बेबी शावर में पहुंची एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा, 22 साल का बेटा भी हुआ शामिल

29 सितंबर को अरबाज खान की पत्नी शूरा खान का बेबी शावर हुआ. इस पार्टी में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए.

अरबाज खान की पत्नी शूरा खान के बेबी शावर में पहुंची एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा, 22 साल का बेटा भी हुआ शामिल
शूरा खान के बेबी शावर में सितारों का जमावड़ा
नई दिल्ली:

एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. इस जोड़े ने सोमवार (29 सितंबर) को मुंबई में एक बेबी शावर पार्टी रखी. इसमें खान परिवार के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्त भी शामिल हुए. सलमान खान और यूलिया वंतूर को भी इस फैमिली गैदरिंग में देखा गया. अरबाज और शूरा पीले रंग के आउटफिट्स में एक साथ पहुंचे. अरबाज ने पीले रंग की शर्ट और सफेद पैंट पहनी थी, जबकि शूरा ने पीले रंग की लंबी, लहराती हुई एक ड्रेस पहनी थी. अंदर जाने से पहले दोनों मुस्कुराते हुए पैपराजी के लिए पोज करते नजर आए.

सलमान ब्लैक शर्ट पहने और कड़ी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ पार्टी में पहुंचे. अंदर जाते समय गार्ड्स ने ज्यादातर लोगों को उनसे दूर रखा. यूलिया अलग से पहुंचीं, उन्होंने सफेद टी-शर्ट के साथ एक फ्लोरल सूट पहना हुआ था.

इस मौके पर अरबाज के बेटे और उनकी एक्स पत्नी मलाइका अरोड़ा, अरहान खान, सोहेल खान, उनके बेटे निर्वाण खान, अर्पिता खान, गौहर खान और करीबी लोग भी शामिल हुए. सोहेल अपनी मां सलमा खान के साथ इस पार्टी में पहुंचे और जब जर्नलिस्ट ने उनसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहा तो उन्होंने उनके साथ मजाक किया.

अरबाज और शूरा खान 

अरबाज ने जून में शूरा के प्रेग्नेंट होने की खबर कनफर्म की थी, जब ऐसी अफवाहें फैली थीं कि वह प्रेग्नेंट हैं. इस जोड़े ने दिसंबर 2023 में मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. अरबाज की पहले मलाइका अरोड़ा से शादी हुई थी, जिनसे उनका 22 साल का बेटा अरहान है. 17 साल की शादी के बाद 2017 में उनका तलाक हो गया. वे अब भी बेटे की को पेरेंटिंग करते हैं. शूरा से उनका बच्चा उनका दूसरा बच्चा होगा.

