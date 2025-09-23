ब्रेकअप के बाद आमने-सामने आए मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर, कुछ ऐसा था सीन, देखें वीडियो

मुंबई में होमबाउंड के प्रीमियर के दौरान एक्स कपल अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की मुलाकात कुछ यूं हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ब्रेकअप के बाद से ज्यादातर दूरी बनाए रखने वाले अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने एक-दूसरे को गले लगाकर सभी को चौंका दिया. होमबाउंड का प्रीमियर सोमवार (22 सितंबर) को मुंबई में हुआ, जिसमें लीड स्टार ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा मौजूद थे. अर्जुन भी अपनी बहन और पूरी टीम का सपोर्ट करने के लिए स्क्रीनिंग में शामिल हुए. मलाइका भी सितारों से सजी इस स्क्रीनिंग में शामिल हुईं.

प्रीमियर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, लेकिन एक ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. यह एक्स कपल के रीयूनियन का पल था. वीडियो में अर्जुन को नेहा धूपिया समेत दूसरे सेलेब्स के साथ घुलते-मिलते और मेहमानों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करते हुए देखा गया. रेड कार्पेट पर कैमरों के लिए पोज देने के बाद, मलाइका उनके पास आईं और दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और ग्रीट किया.

इसके बाद, होमबाउंड के डायरेक्टर नीरज घायवान अर्जुन और मलाइका से मिलते दिखे. वीडियो में बाद में तीनों एक साथ बातें करते भी नजर आए. ब्रेकअप के बाद से ऐसा मोमेंट उनकी एक साथ पब्लिक अपीयरेंस में कम ही नजर आया है.

सोशल मीडिया यूजर्स ब्रेकअप के बाद भी एक्स कपल के बीच इस तरह का रिस्पेक्टफुल बिहेवियर देख खुश दिखे. एक ने लिखा, "अपने एक्स से मिलना हमेशा अनकम्फर्टेबल होता है. लेकिन वे ठीक लग रहे थे." और दूसरे ने लिखा, "एक ऐसा हग जो शब्दों से ज्यादा जोरदार है - मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर."

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का रिश्ता

मलाइका और अर्जुन ने 2018 में डेटिंग शुरू की थी. शुरुआत में इस जोड़े ने अपने रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया. हालांकि वे रेगुलरली अपनी छुट्टियों की रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट करते थे और एक-दूसरे को बर्थडे पर भी विश करते थे. पिछले साल अक्टूबर में अर्जुन ने मलाइका के साथ अपने रिश्ते पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी. मुंबई के एक इवेंट में जब लोगों ने अर्जुन से बात करते हुए बार-बार मलाइका का नाम लिया. अर्जुन ने कहा था, "नहीं अभी सिंगल हूं. रिलैक्स करो."