महिमा चौधरी के एक्स हस्बैंड की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे- लिएंडर पेस को छोड़ इनसे की थी शादी

महिमा चौधरी एक जानी-मानी भारतीय फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 1997 में सुभाष घई की फिल्म ‘परदेस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके अभिनय और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला. हालांकि लव लाइफ में महिमा चौधरी का सितारा नहीं चमका. साल 2000 में महिमा चौधरी को टेनिस स्टार लिएंडर पेस से प्यार हुआ. करियर के पीक पर दोनों ने एक दूसरे को डेट किया. लेकिन 3 साल तक डेट करने के बाद रिया पिल्लई, संजय दत्त की वाइफ के साथ लिएंडर पेस के अफेयर की चर्चा ने होने लगी, जिसके बाद महिमा चौधरी ने ब्रेकअप कर लिया.

इसके बाद साल 2006 में महिमा चौधरी की मुलाकात बॉबी मुखर्जी से हुई, जो कि कोलकाता बेस्ड आर्किटेक्ट और महिमा के भाई के दोस्त थे. इसके चलते दोनों कई मौकों पर मिलते थे.

बॉबी मुखर्जी का तलाक हो चुका था और वह दूसरी शादी के लिए तैयार थे. महिमा और बॉबी के बीच प्यार बढ़ा और 19 मार्च 2006 में लॉस वेगस के होटल में शादी करने का फैसला किया.

शादी जल्दबाजी में हुई थी. इसके चलते 23 मार्च 2006 में बंगाली शादी की.

इसके बाद एक्ट्रेस ने साल 2007 में बेटी को जन्म दिया. कपल के बीच सबकुछ ठीक था.

लेकिन अनबन तब शुरु हुई जब बॉबी की एक्स वाइफ ने कानूनी मामला सामने आया. वहीं साल 2013 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया.

आज तक वह अलग रहते हैं. लेकिन तलाक नहीं लिया है. वहीं अब वह सिंगल मदर बनकर बेटी अरयानी की परवरिश कर रही हैं. जबकि एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं.

महिमा चौधरी की बात करें तो एक्ट्रेस का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था. फिल्मों में आने से पहले वे मॉडलिंग और विज्ञापनों में काम कर चुकी थीं.

अपने करियर में उन्होंने ‘दिल क्या करे', ‘दाग: द फायर', ‘कुरुक्षेत्र', ‘लज्जा', और ‘धड़कन' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं.

अपनी सादगी और शानदार अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली महिमा चौधरी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने 90 और 2000 के शुरुआती दौर में इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई.