विज्ञापन

महिमा चौधरी के एक्स हस्बैंड की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे- लिएंडर पेस को छोड़ इनसे की थी शादी

महिमा चौधरी के एक्स हस्बैंड की 10 तस्वीरें, जिनसे एक्ट्रेस ने लिएंडर पेस को छोड़ शादी का फैसला किया था.

Read Time: 2 mins
Share
महिमा चौधरी के एक्स हस्बैंड की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे- लिएंडर पेस को छोड़ इनसे की थी शादी
महिमा चौधरी के एक्स हस्बैंड की 10 फोटो
नई दिल्ली:

महिमा चौधरी एक जानी-मानी भारतीय फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 1997 में सुभाष घई की फिल्म ‘परदेस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके अभिनय और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला. हालांकि लव लाइफ में महिमा चौधरी का सितारा नहीं चमका. साल 2000 में महिमा चौधरी को टेनिस स्टार लिएंडर पेस से प्यार हुआ. करियर के पीक पर दोनों ने एक दूसरे को डेट किया. लेकिन 3 साल तक डेट करने के बाद रिया पिल्लई, संजय दत्त की वाइफ के साथ लिएंडर पेस के अफेयर की चर्चा ने होने लगी, जिसके बाद महिमा चौधरी ने ब्रेकअप कर लिया.

इसके बाद साल 2006 में महिमा चौधरी की मुलाकात बॉबी मुखर्जी से हुई, जो कि कोलकाता बेस्ड आर्किटेक्ट और महिमा के भाई के दोस्त थे. इसके चलते दोनों कई मौकों पर मिलते थे.

mahima

बॉबी मुखर्जी का तलाक हो चुका था और वह दूसरी शादी के लिए तैयार थे. महिमा और बॉबी के बीच प्यार बढ़ा और 19 मार्च 2006 में लॉस वेगस के होटल में शादी करने का फैसला किया.

Latest and Breaking News on NDTV

शादी जल्दबाजी में हुई थी. इसके चलते 23 मार्च 2006 में बंगाली शादी की.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद एक्ट्रेस ने साल 2007 में बेटी को जन्म दिया. कपल के बीच सबकुछ ठीक था.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन अनबन तब शुरु हुई जब बॉबी की एक्स वाइफ ने कानूनी मामला सामने आया. वहीं साल 2013 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

आज तक वह अलग रहते हैं. लेकिन तलाक नहीं लिया है. वहीं अब वह सिंगल मदर बनकर बेटी अरयानी की परवरिश कर रही हैं. जबकि एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

महिमा चौधरी की बात करें तो एक्ट्रेस का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था. फिल्मों में आने से पहले वे मॉडलिंग और विज्ञापनों में काम कर चुकी थीं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

अपने करियर में उन्होंने ‘दिल क्या करे', ‘दाग: द फायर', ‘कुरुक्षेत्र', ‘लज्जा', और ‘धड़कन' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

अपनी सादगी और शानदार अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली महिमा चौधरी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने 90 और 2000 के शुरुआती दौर में इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahima Chaudhary, Mahima Chaudhary Husband, Bobby Mukherji, Bobby Mukherji Wife, Bobby Mukherji Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com