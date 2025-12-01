जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए 6,000 से अधिक साइकिल चालकों ने लिया भाग

लोहे फाउंडेशन द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के सहयोग से FIT इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित राइड टू एम्पावर – मुंबई साइक्लोथॉन 2025 आज सुबह एमएमआरडीए ग्राउंड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में 6,000 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया, जिसमें पहली बार साइकिल चलाने वाले, प्रोफेशनल साइक्लिस्ट, परिवार और पैरा-एथलीट शामिल थे. मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के समर्थन में यह एकजुटता का प्रभावशाली प्रदर्शन था. साइक्लोथॉन को बॉलीवुड अभिनेता और फिटनेस आइकॉन सुनील शेट्टी, वरिष्ठ अभिनेता जैकी श्रॉफ, श्री कृष्ण प्रकाश (IPS), ADG फोर्स वन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और अभिनेत्री महिमा चौधरी ने फ्लैग-ऑफ किया, जिसके साथ शहर की मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित सबसे बड़ी सामुदायिक राइड की प्रेरणादायक शुरुआत हुई.

जिस समय भारत मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों—विशेषकर युवाओं में—की बढ़ती हुई स्थिति का सामना कर रहा है, राइड टू एम्पावर मुंबई साइक्लोथॉन जैसी पहलें बड़े पैमाने पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. भारत की अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य संस्था एमपावर, जिसकी स्थापना श्रीमती नीरजा बिरला ने की है, ने इस कार्यक्रम में भावनात्मक कल्याण पर खुली बातचीत को प्रोत्साहित कर, मानसिक बीमारियों से जुड़े कलंक को खत्म करने और समय पर मदद लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का संदेश दिया. एक ऊर्जा-भरे समुदाय-आधारित फिटनेस इवेंट के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर, एमपावर ने यह संदेश मज़बूत किया कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, और कि संगठित सामाजिक प्रयास meaningful बदलाव ला सकते हैं.

कार्यक्रम की एक खास झलक थी इंडिया पोस्ट द्वारा जारी राइड टू एम्पावर मुंबई साइक्लोथॉन के लिए विशेष स्मारक कैंसलेशन स्टैम्प. इसका अनावरण सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी और इंडिया पोस्ट की नॉर्थ डिविज़न की हेड, श्रीमती दीपशिखा बिरला द्वारा किया गया. यह विशेष कैंसलेशन केवल एक दिन जीपीओ, फोर्ट पर उपलब्ध रहेगा, जो इस आयोजन के मानसिक स्वास्थ्य में योगदान की आधिकारिक मान्यता है.

साइक्लोथॉन में पाच श्रेणियों — 100 किमी, 50 किमी, 25 किमी, 10 किमी और विशेष व्हीलचेयर राइड—को शामिल किया गया. प्रतिभागियों को कस्टम साइक्लिंग जर्सी, फिनिशर मेडल, ई-टाइमिंग सर्टिफिकेट, व्यक्तिगत फ़ोटो, हाइड्रेशन सपोर्ट और मार्ग में मेडिकल सहायता प्रदान की गई. स्थल पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कियोस्क, ज़ुम्बा सत्र, लाइव म्यूज़िक, हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़ोन और लोकप्रिय चैरिटी BIB पहल भी आयोजित की गई, जिसके माध्यम से एमपावर के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धन संग्रह किया गया.

पुरस्कार वितरण समारोह में अभिनेत्री निकिता दत्ता सहित कई जानी-मानी हस्तियों ने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया. अपने मन के लिए चलें. अपने शहर के लिए चलें. बदलाव के लिए चलें.

एमपावर के बारे में बता दें कि आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा समर्थित एमपावर भारत की अग्रणी समग्र मानसिक स्वास्थ्य पहल है. इसकी स्थापना श्रीमती नीरजा बिड़ला द्वारा की गई है, जो एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य समर्थक हैं. एमपावर का उद्देश्य एक ऐसी पारिस्थितिकी बनाना है जहा मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से जूझ रहे व्यक्ति और उनके देखभालकर्ता बिना किसी भेदभाव या कलंक के पेशेवर सहायता, स्वीकृति और देखभाल प्राप्त कर सकें. बहु-विषयक हस्तक्षेपों और समग्र उपचारों के माध्यम से एमपावर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कलंक समाप्त करने और पुनर्वास में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी क्लिनिकल उपस्थिति वर्तमान में मुंबई, बेंगलुरु, गोवा और पिलानी में है.