सोशल मीडिया पर फिर छाई महिमा चौधरी की बेटी, शेयर किया स्कूल का वीडियो, देख लोग बोले- छोटी महिमा

इस साल बॉलीवुड में कई स्टार किड्स ने अपना डेब्यू किया, लेकिन एक स्टार किड बिना फिल्म साइन किए ही लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है. वह हैं महिमा चौधरी की बेटी अर्याना चौधरी. 18 साल की अर्याना पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आईं जब मार्च में वह अपनी मां के साथ इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म 'नादानियां' के प्रीमियर पर पहुंचीं. उसके बाद से हर बार जब अर्याना चौधरी बाहर निकलीं, उनकी क्यूट स्माइल और चार्मिंग अंदाज ने नेटिजन्स को दीवाना बना दिया. कई लोग उन्हें अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज से तुलना करने लगे.

अब अर्याना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा वीडियो शेयर किया है. इसमें वह अपनी क्लासमेट के साथ पंजाबी गाने 'कंगना तेरा नी' पर लिप-सिंक वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो स्कूल में शूट किया गया है, क्योंकि कैप्शन में लिखा है- 'स्कूल डेज'. अर्याना चौधरी ब्लू यूनिफॉर्म में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनकी आंखों में काजल और माथे पर परफेक्ट बैंग्स उन्हें और भी प्यारी बना रहे हैं.

वीडियो के बीच में एक शख्स आया और उन्हें रिकॉर्डिंग रोकने को कहा. लेकिन अर्याना ने हार नहीं मानी. वह मुस्कुराते हुए लिप-सिंक करती रहीं और फिर वीडियो खत्म किया. नेटिजन्स उनकी इस हिम्मत और स्माइल के कायल हो गए. कमेंट सेक्शन में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मम्मी की मिनिएचर ”. दूसरे ने कहा, “अर्याना अपनी मम्मी जैसी ही हैं”. अन्य ने कमेंट किया, “छोटी महिमा ”. एक फैन ने तो यहां तक लिखा, “परदेस फिल्म का सीक्वल चाहिए, जिसमें बेटी रोल करे”. कई लोगों ने उन्हें फिर से 'सेलेना गोमेज' कहा. अर्याना की मासूमियत और खूबसूरती देखकर हर कोई कह रहा है कि वह अपनी मां की कार्बन कॉपी हैं.