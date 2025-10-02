विज्ञापन

आलिया भट्ट ने हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पर अपने और रणबीर कपूर के रिश्ते की शुरुआत के बारे में दिलचस्प खुलासा किया.

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिश्ते पर कैसा था महेश भट्ट का पहला रिएक्शन? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
आलिया भट्ट ने अभिनेता रणबीर कपूर से की है शादी
नई दिल्ली:

आलिया भट्ट ने हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पर अपने और रणबीर कपूर के रिश्ते की शुरुआत के बारे में दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि जब पहली बार महेश भट्ट को उनके और रणबीर के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी. काजोल और ट्विंकल ने शो में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी पर भी बात की. जब आलिया के पिता महेश भट्ट को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था? इसका जवाब देते हुए आलिया भट्ट ने कहा, "मेरे पिता और मैंने एक बार हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात की थी. वह एकमात्र बार था, जब हमने प्यार के बारे में बात की थी. इस दौरान वह बहुत सहज थे." 

उन्होंने यह भी बताया कि बिना किसी सवाल के महेश भट्ट ने बेटी के फैसले का सम्मान किया. इस एपिसोड में आलिया ने रणबीर कपूर से अपनी शादी के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अहसास हुआ कि रणबीर के साथ उन्होंने राज कपूर की विरासत के साथ भी रिश्ता जोड़ा है.

आलिया ने कहा, "मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूबे होते हैं और रिश्ते बेहद निजी होते हैं, तो आप इसे पेशेवर नजरिए से नहीं देखते कि आप किस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. यह समझ बहुत बाद में आती है. जब हमने राज कपूर के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया, तभी मुझे एहसास हुआ. उस पल मैं सोच रही थी, 'वाह, राज कपूर राहा के परदादा हैं!' वास्तव में उस रिश्ते का अहसास मुझे तभी हुआ. जब आप इसमें पूरी तरह रमे होते हैं और यह बहुत व्यक्तिगत होता है, तो आप इसे उस दृष्टिकोण से नहीं देखते."

अभिनेत्री आलिया भट्ट बॉलीवुड स्टार वरुण धवन के साथ काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में आई थीं. इस दौरान शो की दोनों होस्ट ने आलिया को पेरेंटिंग टिप्स भी दी थीं. हर गुरुवार को इस शो का एक नया एपिसोड रिलीज किया जाता है. दर्शक इस शो को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

