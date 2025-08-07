'महावतार नरसिम्हा' का हाहाकार, 13 दिन में तोड़ा 'स्पाइडर मैन', 'कुंग फू पांडा' का रिकॉर्ड, इंडिया में बनी नंबर 1

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने कहर ढा रखा है. अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म की कमाई दिन ब दिन नया रिकॉर्ड बना रही है. भारत में फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तो फिल्म को लेकर तगड़ी हाइप है. 'महावतार नरसिम्हा' ने अपनी कमाई से अब भारत में बनी सभी एनिमेटेड फिल्मों की कमाई को पछाड़ दिया है. बीती 25 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म सैयारा के क्रेज के आगे नहीं दबी है और बीते मंगलवार फिल्म ने कमाई के 100 करोड़ रुपये के आकड़ें को क्रॉस कर नया मुकाम हासिल किया. 'महावतार नरसिम्हा' 100 करोड़ रुपये कमाने वाली भारत की पहली एनिमेटेड फिल्म बन गई.



सैयारा से भी नहीं पड़ा कोई फर्क



हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर सैयारा के साथ-साथ फिल्म सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2 और द फैंटास्टिक फोर : फर्स्ट स्टेप्स भी लगी हुई हैं, बावजूद इसके फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. फिल्म ट्रैकर सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने बीते मंगलवार सभी भाषाओं में 7.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और फिल्म ने 12 दिनों में 106.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीक में 44.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरे वीक फिल्म लोगों के बीच पॉपुलर हुई और इसका फायदा मिला. 'महावतार नरसिम्हा' आज 7 अगस्त को अपने दो हफ्ते पूरे कर लेगी और फिल्म ने 13वें दिन 6 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 113.64 करोड़ रुपये हो गया है.



स्पाइडर मैन को भी पछाड़ा

होम्बले फिल्म्स और क्लीन प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी फिल्म ने हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर मैन, द इनक्रेडिबल्स और कुंग फू पांडा को भी कमाई में पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ 'महावतार नरसिम्हा' भारत में 100 करोड़ कमाने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म बन गई है. स्पाइडर मैन ने भारत में 43.99 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. गौरतलब है कि 'महावतार नरसिम्हा' भगवान विष्णु के दस अवतारों में से एक पर बेस्ड एक अवतार पर यह फिल्म बनी है. इसमें अभी 9 फिल्में महावतार परशुराम 2027, महावतार रघुनंदन 2029, महावतार द्वारकाधीश 2031, महावतार गोपालानंद 2033 और महावतार कल्कि दो भागों (2035 और 2037) में रिलीज होगी.