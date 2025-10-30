विज्ञापन

रामायण, हनुमान और महावतार नरसिम्हा के अब आ रही है महाकाली, मेकर्स ने इस हीरोइन पर लगाया बड़ा दांव

फिल्म 'हनुमान' के ज़रिए भारतीय सुपरहीरो जॉनर को नया आयाम देनेवाले आरकेडी स्टूडियोज़ और दूरदर्शी फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा, जिन्होंने दिया, ने अपनी अगली फिल्म 'महाकाली' की मुख्य नायिका के खुलासे के साथ सभी को चौंका दिया है.

'हनुमान' की दुनिया से... अब जाग उठी है अगली शक्ति, 'महाकाली'
नई दिल्ली:

फिल्म 'हनुमान' के ज़रिए भारतीय सुपरहीरो जॉनर को नया आयाम देनेवाले आरकेडी स्टूडियोज़ और दूरदर्शी फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा, जिन्होंने दिया, ने अपनी अगली फिल्म 'महाकाली' की मुख्य नायिका के खुलासे के साथ सभी को चौंका दिया है. जी हां, हाल ही में मेकर्स ने पोस्टर के ज़रिए भूमि शेट्टी को महाकाली की मुख्य नायिका के रूप में पेश करते हुए, उनके अभूतपूर्व लुक से दर्शकों को रूबरू करवा दिया है, जिससे सभी अचंभित हैं. गौरतलब है कि इस फिल्म की 50% से अधिक शूटिंग पूरी हो चुकी है और वर्तमान समय में हैदराबाद में विशेष रूप से बनाए गए भव्य सेट पर इसकी शूटिंग जारी है. 

यह बात भी काबिले गौर है कि आम तौर पर इंडस्ट्री में नॉन-स्टार कास्ट फिल्मों में निवेश करने से निर्माता कतराते हैं, लेकिन 'महाकाली' के निर्माताओं ने भूमि शेट्टी के रूप में एक नई कलाकार को लेकर न सिर्फ उन पर बेहद भरोसा किया है, बल्कि एक बहुत बड़े बजट पर दांव भी लगाया है. हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कई टॉप एक्ट्रेसेज़ इस सुपरहीरो किरदार को निभाने की इच्छा रखती थीं, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के नाम पर कायम रहते हुए एक ऐसी अभिनेत्री को चुना जो न सिर्फ नई और सांवली थीं, बल्कि भारतीयता की असली पहचान भी थीं. निर्माता यह भी चाहते थे कि वे एक ऐसी अभिनेत्री को चुने, जो कहानी की आत्मा को साकार कर सके और भूमि शेट्टी के रूप में उनकी मंशा को सही आकार मिला.

फिलहाल  'महाकाली' के अपने पहले लुक में दिव्यता और रहस्य का अद्भुत संगम लग रहीं भूमि शेट्टी ने आते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. विशेष रूप से लाल और सुनहरे रंगों में रंगी, पारंपरिक गहनों और पवित्र चिह्नों से सजी, 'महाकाली' का यह विकराल रूप आँखों में क्रोध और करुणा का बेमिसाल संगम है. 

फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्माता प्रशांत वर्मा ने कहा, “हनुमान के बाद, मैं दिव्य स्त्री शक्ति के सार को गहराई से समझने और उसे पर्दे पर उतारने की ओर आकर्षित हुआ और 'महाकाली' के अलावा इससे अधिक उपयुक्त और क्या हो सकता था, जो हमारे इतिहास और पुराणों में गहराई से निहित एक ब्रह्मांडीय शक्ति हैं. हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कभी उस भव्यता के साथ उन्हें चित्रित किया गया  है,जिसकी वह वास्तव में हकदार हैं. साथ ही हमें भूमि शेट्टी के अपने चुनाव पर भी बेहद गर्व है, क्योंकि जब हमने भूमि को इस किरदार के लिए चुना, तो उन्होंने भी पूरे समर्पण के साथ अपने आप को इस भूमिका में ढालने की प्रक्रिया शुरू की. सिर्फ यही नहीं इस चरित्र की अपार शक्ति और गरिमा को आत्मसात करने के लिए उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया. सच पूछिए तो उनकी आँखों में एक दुर्लभ तीव्रता है, जो महाकाली की आत्मा को सजीव कर देती है. मुझे यकीन है यह फिल्म दर्शकों के लिए पर्दे पर देवियों को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल देगी.”

यह पोस्टर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 'महाकाली' प्रशांत वर्मा के लगातार विस्तार पा रहे सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला महाग्रंथ बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत हनुमान से हुई थी. विशेष रूप से इसकी टैगलाइन 'हनुमान की रहस्यमयी दुनिया से', न सिर्फ इस फिल्म के जुड़ाव का संकेत देती है, बल्कि एक ऐसे पौराणिक सुपरहीरो ब्रह्मांड की झलक भी दिखाती है, जो आस्था में निहित होने के साथ आधुनिक सिनेमा की तकनीक और दृष्टि को दर्शाती है.

निर्माता प्रशांत वर्मा के साथ आर.के. दुग्गल और रिवाज़ रमेश दुग्गल द्वारा समर्थित आरकेडी स्टूडियोज़ 'महाकाली' को भव्यता के नए स्तर पर ले जा रहा है. ऐसे में यह कहें तो कतई गलत नहीं होगा कि प्रशांत वर्मा की रचनात्मक दृष्टि और निर्देशिका पूजा कोल्लूरू के श्रेष्ठ निर्देशन में बन रही फिल्म 'महाकाली' का इंतज़ार प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं.

