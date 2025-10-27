विज्ञापन

132 करोड़ का बजट और 344 करोड़ की कमाई, सौतेले भाई-बहनों की ये कहानी कर देगी रोंगटे खड़े, OTT पर कब और कहां देखें

ऑस्ट्रेलियाई हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘ब्रिंग हर बैक’ अब जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. थिएटर में धमाल मचाने के बाद ये फिल्म ओटीटी पर डर और सस्पेंस का माहौल बनाएगी.

Read Time: 3 mins
Share
132 करोड़ का बजट और 344 करोड़ की कमाई, सौतेले भाई-बहनों की ये कहानी कर देगी रोंगटे खड़े, OTT पर कब और कहां देखें
Bring Her Back जल्द नेटफ्लिक्स पर, थ्रिलर कहानी में है डर और ट्विस्ट
नई दिल्ली:

ऑस्ट्रेलियाई हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘Bring Her Back' ने अपनी रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया था. डैनी और माइकल फिलिप्पू के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 40 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. सिहरन पैदा करने वाले सीन, रहस्यमयी माहौल और इमोशनल कहानी की वजह से ये फिल्म जल्दी ही लोगों की पसंदीदा बन गई. अब दर्शक इस डर और सस्पेंस से भरी कहानी को एक बार फिर घर बैठे देखने का मौका पा रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कब और कहां आप खौफ से भरपूर इस हॉरर फिल्म को देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ एक्टिंग की दुनिया में मचाया तहलका, आज भी है OTT की कुकु

जानिए कब और कहां देख पाएंगे ‘Bring Her Back'

फिल्म के डिजिटल प्रीमियर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ‘ब्रिंग हर बैक' 22 नवंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इससे पहले ये फिल्म प्राइम वीडियो और जी5 पर केवल रेंटल ऑप्शन में उपलब्ध थी, लेकिन अब नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स इसे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देख सकेंगे. यह फैसला ओटीटी दर्शकों के लिए बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि अब वे इस हॉरर थ्रिलर का मज़ा फ्री में उठा पाएंगे.

सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी

‘Bring Her Back' की कहानी दो सौतेले भाई-बहनों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी नई फोस्टर मदर के घर रहने लगते हैं. शुरुआत में ये कहानी एक इमोशनल फैमिली ड्रामा लगती है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें ऐसे रहस्य खुलते हैं जो कहानी को डर और सस्पेंस से भर देते हैं. घर में होने वाली अनजानी आवाज़ें और अंधेरे में छिपी परछाइयां कहानी को और रोमांचक बना देती हैं.

दमदार परफॉर्मेंस और शानदार निर्देशन

फिल्म में बिली बैरट, सोरा वॉन्ग, जोना व्रेन फिलिप्स और सैली हॉकिन्स ने अपने दमदार एक्टिंग से कहानी को और भी इंट्रेस्टिंग बना दिया है. डायरेक्टर जोड़ी डैनी और माइकल फिलिप्पू ने कहानी को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हर सीन ऑडियंस के मन में डर और क्यूरियोसिटी दोनों जगाता है. वहीं, कॉर्नेल विल्कजेक का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के माहौल को और भी रहस्यमयी बना देता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bring Her Back, Bring Her Back OTT Release, Bring Her Back Netflix, Bring Her Back On OTT, Bring Her Back Movie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com