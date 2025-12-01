माधुरी दीक्षित निकलीं ‘फैमिली मैन’ की फैन, ‘मिसेज देशपांडे’ के ट्रेलर लॉन्च पर खुला राज

मुंबई में अपनी नई वेब क्राइम सीरीज ‘मिसेज देशपांडे' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पहुंची माधुरी दीक्षित ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर सभी चौंक गए. उन्होंने बताया कि उन्हें क्राइम और रोमांच से भरी कहानियां बेहद पसंद हैं और इसीलिए वह अपनी नई सीरीज को लेकर और भी उत्साहित हैं. हमेशा रोमांटिक और चुलबुले किरदारों में दर्शकों के दिल जीतने वाली “धक-धक गर्ल” माधुरी का यह रूप वाकई नया और रोचक है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि वह किन क्राइम सीरीज की प्रशंसक हैं, तो माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, “मुझे क्राइम और रहस्य वाली कहानियां बहुत पसंद हैं. मैं लगभग हर क्राइम सीरीज देखती हूं चाहे वह ‘लॉ एंड ऑर्डर' हो या फिर ‘द फैमिली मैन'. ‘मेयर ऑफ ईस्टटाउन' भी मुझे बहुत पसंद है. मैंने इन्हें बड़े चाव से देखा है. और जब मुझे ख़ुद इस शैली में काम करने का मौक़ा मिला, तो मैं बहुत खुश हुई. उम्मीद है कि मैं आपको खुश भी करूंगी, और थोड़ा डराऊंगी भी.”

‘द फैमिली मैन' का नया सीजन हाल ही में आया और खूब सराहा गया. ऐसे में माधुरी का खुद को उसका फैन बताना उनके दर्शकों के लिए सरप्राइज से कम नहीं. ‘मिसेज देशपांडे' के ट्रेलर में दिखाए गए रहस्यमय और सख़्त अंदाज को देखते ही कुछ लोगों को लगा कि शायद यह ‘फैमिली मैन' का महिला संस्करण है. लेकिन ट्रेलर पूरा देखने के बाद यह साफ हो गया कि माधुरी का यह किरदार पूरी तरह अलग, अनोखा और अपने आप में बेहद दमदार है. दर्शकों को अब इस बात का इंतजार है कि माधुरी इस नए अवतार में क्या कमाल दिखाने वाली हैं.