माधुरी दीक्षित ने बॉबी देओल के 'जमाल कुडू' पर किया डांस, सिर पर गिलास बैलेंस कर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख फैंस हुए इंप्रेस

सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फिल्म 'एनिमल' से बॉबी देओल के पॉपुलर 'जमाल कुडू' डांस स्टेप को रीक्रिएट करती नजर आ रही हैं. अपनी बेहतरीन डांस स्किल्स के लिए मशहूर एक्ट्रेस अपने सिर पर गिलास बैलेंस करके इस सिग्नेचर मूव को परफॉर्म कर रही हैं. इस क्लिप ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है. फैंस उनके इस शानदार परफॉरमेंस की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' का यह डांस स्टेप सबसे यादगार पलों में से एक बन गया था.

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यह वीडियो ऐसे समय में आया है, जब माधुरी हाल ही में मुंबई में दिवाली मनाती पब्लिक के बीच नजर आईं. एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ कई फेस्टिव इवेंट्स में शामिल हो रही हैं, लेकिन बॉबी देओल के डांस को रीक्रिएट करने का उनका अंदाज ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस क्लिप को शेयर किया है और एक यूजर ने तो उनके इस परफॉरमेंस को 'एनिमल' फिल्म का "फेमिनिस्ट वर्जन" तक बता दिया है. फैंस ने इसे बिल्कुल वैसा ही बताया है, जैसा बॉबी देओल ने फिल्म 'एनिमल' में किया था. यह डांस स्टेप रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' के रिलीज होने के बाद मशहूर हुआ था. फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री का यह सीन सबसे ज्यादा चर्चा में था. डांस करते समय सिर पर गिलास बैलेंस करने का उनका अनोखा अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया और देखते ही देखते यह स्टेप सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गया. माधुरी के इस डांस ने एक बार फिर इस गाने को चर्चा में ला दिया है.

बता दें कि माधुरी दीक्षित का डांस हमेशा से उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा रहा है और 'जमाल कुडू' स्टेप करके उन्होंने फैंस को एक बार फिर उनकी तारीफ करने का मौका दे दिया है. जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने कमेंट्स सेक्शन में माधुरी की खूब तारीफ की. कई यूज़र्स इस बात से काफी प्रभावित हुए कि माधुरी ने अपना संतुलन खोए बिना कितनी आसानी से वह स्टेप कर दिखाया. एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "अच्छा, तो वह यह भी कर सकती हैं." एक अन्य फैन ने उनकी परफॉरमेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "क्या कमाल की महिला हैं," जबकि एक तीसरे यूज़र ने लिखा, "वाह, वह यह भी कर सकती हैं और वह भी बेहतरीन तरीके से."

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कुछ फैंस ने माधुरी के वर्जन की तुलना बॉबी देओल वाले ओरिजिनल सीन से की. एक व्यक्ति ने तो इसे 'एनिमल' फिल्म का "फेमिनिस्ट वर्जन" तक बता दिया. ज्यादातर लोगों ने इस बात की तारीफ की कि माधुरी ने पूरे परफॉरमेंस के दौरान अपना संयम बनाए रखते हुए उस जाने-पहचाने स्टेप को कितनी बखूबी दोहराया. इस बीच, अभिनेत्री अपने दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर भी चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, माधुरी और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने ने हाल ही में एक दिवाली पार्टी रखी थी, जिसमें 'एनिमल' फिल्म की अभिनेत्री तृप्ति डिमरी भी शामिल हुईं.

